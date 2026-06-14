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AUR după numirea lui Veștea: România nu are nevoie de trădători, ci de consens, dialog și speranță

Statul român se află într-un moment de mare cumpănă, iar propunerea „intempestivă” venită de la Palatul Cotroceni, duminică dimineața, fără ca Adrian Veștea să fie propus de vreun partid politic, nu face decât să sporească actuala criză pe care o parcurgem, transmite AUR.
AUR după numirea lui Veștea: România nu are nevoie de trădători, ci de consens, dialog și speranță
Laura Buciu
14 iun. 2026, 13:07, Politic
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AUR a transmis duminică, după desemnarea lui Adrian Veștea, că a constatat că „democrația bazată pe alegeri, partide politice și voința poporului este suspendată începând cu decembrie 2024”.

„Statul român se află într-un moment de mare cumpănă, iar propunerea intempestivă venită de la Palatul Cotroceni, într-o dimineață de duminică, fără ca Adrian Veștea să fie propus de vreun partid politic, nu face decât să sporească actuala criză pe care o parcurgem. Separația puterilor în stat înseamnă că Legislativul nu poate fi subordonat Președinției. Când acesta se blochează, soluția constituțională o reprezintă alegerile anticipate. Soluția noastră este întoarcerea la popor și respectarea regulilor democratice. În acest sens vom dialoga cu toate părțile implicate”, transmite AUR.

AUR avertizează că nu va accepta ca nimeni din statul român „să își creeze regimuri personale, similare cu cele autoritare sau chiar totalitare”.

„Constatăm cu tristețe că am avut dreptate în ceea ce am susținut. Europa este călcată în picioare tocmai de cei care pretind că o susțin cel mai vehement. Pozițiile exprimate anterior de formațiunea noastră rămân neschimbate, ca și loialitatea față de cetățenii care au încredere în noi în număr mare. România nu are nevoie de trădători, ci de consens, dialog și speranță”, arată AUR în comunicatul de presă citat.

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