Kelemen Hunor, despre apelul lui Simion către etnicii maghiari să se înscrie în AUR: „Astfel de chestiuni de marketing nu vor funcționa”

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, marți, că apelul lansat de George Simion către etnicii maghiari pentru a se înscrie în AUR reprezintă „o chestiune de marketing” politic.
Sursa foto: Alexandru Nechez/Mediafax Foto
Iulian Moşneagu
12 mai 2026, 15:56, Politic
Declarațiile vin după ce George Simion a făcut săptămâna trecută „un apel la toți etnicii maghiari care vor să aibă reprezentare politică să se înscrie în AUR”.

„Într-o societate unde există libertate, fiecare spune ce dorește. Nu o să aibă prea mulți maghiari, cum nu a avut nici PDL-ul, acum foarte mulți ani. USR-ul, acum câțiva ani, a încercat. Sigur, au fost doi, trei, patru, cinci, dar până când partidele românești nu au o ofertă credibilă pentru comunitatea maghiară, astfel de chestiuni de marketing nu vor funcționa”, a spus liderul UDMR la Digi 24.

Kelemen Hunor a vorbit și despre relația dintre UDMR și autoritățile de la Budapesta, după o vizită efectuată luna trecută în capitala ungară, unde s-a întâlnit cu Peter Magyar, noul premier al Ungariei.

Liderul UDMR a afirmat că formațiunea sa a urmărit „tot timpul” să mențină o relație „corectă și apropiată” cu guvernul maghiar și că aceasta va continua și în perioada următoare.

Întrebat dacă Péter Magyar i-a reproșat sprijinul acordat lui Viktor Orbán, Kelemen Hunor a spus că liderul politic ungar i-a transmis că UDMR nu ar trebui să se implice în politica internă din Ungaria.

„Mi-a recomandat, așa cum a apărut în presă, să nu ne implicăm în lupta politică internă din Ungaria. Cam asta a fost reproșul”, a declarat liderul UDMR.

Kelemen Hunor a declarat că din discuțiile avute a înțeles că noua conducere de la Budapesta dorește relații mai strânse cu România, atât politic, cât și economic, subliniind că „geografia nu se schimbă” și că există numeroase interese comune între cele două state.

