Prima pagină » Politic » Președintele UDMR, întrebat dacă ar accepta să conducă viitorul guvern: „Avem o problemă. Pe mine mă cheamă Kelemen Hunor”

Președintele UDMR, întrebat dacă ar accepta să conducă viitorul guvern: „Avem o problemă. Pe mine mă cheamă Kelemen Hunor”

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat luni că președintele Nicușor Dan ar trebui să desemneze un premier capabil să aducă la aceeași masă PSD și PNL.
Kelemen Hunor, despre viitorul Guvern: E greu să găsești o formulă cu care poți să mergi până în 2028. Trebuie o formulă care să gestioneze PNRR, SAFE și bugetul
Kelemen Hunor, despre viitorul Guvern: E greu să găsești o formulă cu care poți să mergi până în 2028. Trebuie o formulă care să gestioneze PNRR, SAFE și bugetul
Kelemen Hunor: Putem să avem Guvern la început de iunie
Kelemen Hunor: Putem să avem Guvern la început de iunie
Kelemen Hunor spune că un eventual premier ar trebui să vină din zona politică. De ce nu vrea Hunor un premier tehnocrat?
Kelemen Hunor spune că un eventual premier ar trebui să vină din zona politică. De ce nu vrea Hunor un premier tehnocrat?
Va fi sau nu va fi Șantierul Naval Mangalia inclus într-un contract finanțat prin SAFE? Șansele pe care i le dă ministrul Economiei
Va fi sau nu va fi Șantierul Naval Mangalia inclus într-un contract finanțat prin SAFE? Șansele pe care i le dă ministrul Economiei
Ministrul interimar al Finanțelor, despre posibila retrogradare a ratingului României: Există și această posibilitate
Ministrul interimar al Finanțelor, despre posibila retrogradare a ratingului României: Există și această posibilitate
Iulian Moşneagu
11 mai 2026, 21:03, Politic
Adaugă ca sursă preferată în Google Adaugă ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Kelemen Hunor a fost întrebat la Antena 3 CNN dacă ar accepta să conducă un guvern format din partidele fostei coaliții și dacă ar putea fi un „liant” între PSD și PNL.

„Mă onorează ce spuneți dumneavoastră, dar avem o problemă. Pe mine mă cheamă Kelemen Hunor. Suntem în România totuși”, a răspuns președintele UDMR.

Kelemen Hunor a spus că el ar încerca refacerea unei majorități formate din PSD, PNL, USR, UDMR.

Kelemen Hunor a respins varianta unui guvern tehnocrat, argumentând că un astfel de executiv nu ar putea implementa reformele dificile asumate.

„Nu, în niciun caz. Guvernul tehnocrat poate fi investit, deci nu este o problemă că se va vota în Parlament, dacă nu la prima, la a doua încercare, doar că un guvern tehnocrat va fi abandonat în prima curbă, fiindcă nu are o responsabilitate politică. Sunt câteva proiecte de legi extrem, extrem de dificile. Legea salarizării unitare. Nici în coaliție n-am reușit să găsim o soluție încă. Nu spun că nu se poate găsi, dar vă dați seama că un guvern tehnocrat n-are cum să găsească fără o susținere parlamentară solidă o soluție”, a spus liderul UDMR.

Recomandarea video

EXCLUSIV: Suspiciuni de promovare fără examen în funcții de conducere la Autoritatea de Audit, chiar înainte de plecarea șefilor sprijiniți de PSD
G4Media
Un băiat de șase ani a găsit o sabie vikingă în timpul unei excursii școlare. Descoperirea i-a șocat pe arheologi
Gandul
Elena Mateescu anunță urgia care lovește România. Vin ploi puternice, tunete și lapoviță la munte
Cancan
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Prosport
Mașinile electrice chinezești nu se vor mai califica pentru Programul Rabla 2026. Dacia Spring, MG și BYD nu vor mai putea fi cumpărate. Ce modele poți lua
Libertatea
Secretul longevității, chiar la tine în farfurie. Ce mănâncă oamenii care trăiesc peste 100 de ani
CSID
Greșeala pe care o fac mulți când aleg un autovehicul
Promotor