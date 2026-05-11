Președintele UDMR, întrebat dacă ar accepta să conducă viitorul guvern: „Avem o problemă. Pe mine mă cheamă Kelemen Hunor”

Kelemen Hunor a fost întrebat la Antena 3 CNN dacă ar accepta să conducă un guvern format din partidele fostei coaliții și dacă ar putea fi un „liant” între PSD și PNL.

„Mă onorează ce spuneți dumneavoastră, dar avem o problemă. Pe mine mă cheamă Kelemen Hunor. Suntem în România totuși”, a răspuns președintele UDMR.

Kelemen Hunor a spus că el ar încerca refacerea unei majorități formate din PSD, PNL, USR, UDMR.

Kelemen Hunor a respins varianta unui guvern tehnocrat, argumentând că un astfel de executiv nu ar putea implementa reformele dificile asumate.

„Nu, în niciun caz. Guvernul tehnocrat poate fi investit, deci nu este o problemă că se va vota în Parlament, dacă nu la prima, la a doua încercare, doar că un guvern tehnocrat va fi abandonat în prima curbă, fiindcă nu are o responsabilitate politică. Sunt câteva proiecte de legi extrem, extrem de dificile. Legea salarizării unitare. Nici în coaliție n-am reușit să găsim o soluție încă. Nu spun că nu se poate găsi, dar vă dați seama că un guvern tehnocrat n-are cum să găsească fără o susținere parlamentară solidă o soluție”, a spus liderul UDMR.