Kelemen Hunor spune că un eventual premier ar trebui să vină din zona politică. De ce nu vrea Hunor un premier tehnocrat?

În direct la Antena 3 CNN, liderul UDMR, Kelemen Hunor, a precizat că un președintele Nicușor Dan ar trebui să găsească pentru postul de premier o persoană capabilă să reformeze coaliția, care să aibă experiență, dar și responsabilitate politică.
Președintele UDMR, întrebat dacă ar accepta să conducă viitorul guvern: „Avem o problemă. Pe mine mă cheamă Kelemen Hunor”
Kelemen Hunor, despre viitorul Guvern: E greu să găsești o formulă cu care poți să mergi până în 2028. Trebuie o formulă care să gestioneze PNRR, SAFE și bugetul
Kelemen Hunor: Putem să avem Guvern la început de iunie
Va fi sau nu va fi Șantierul Naval Mangalia inclus într-un contract finanțat prin SAFE? Șansele pe care i le dă ministrul Economiei
Ministrul interimar al Finanțelor, despre posibila retrogradare a ratingului României: Există și această posibilitate
Daiana Rob
11 mai 2026, 20:31, Politic
Liderul UDMR consideră că varianta unui premier tehnocrat nu este una potrivită. În opinia sa, un premier ideal ar trebui să vină din zona politică.

„Trebuie să aibă experiență politică, cât de cât să cunoască lumea politică, să aibă relații cu lumea politică. Acum, fără să supăr pe nimeni din zona economică bancară, dar un om care nu are și nu a avut responsabilitate politică vine în această poziție, mâine, poi mâine se întoarce la bancă, la firma respectivă, că nu are un angajament și o responsabilitate politică din punct de vedere electoral. Și atunci partidele, sigur că se vor alinia mai greu în spatele unui om care, din acest punct de vedere, este descoperit”, a declarat Kelemen Hunor. 

Hunor a mai precizat că persoana care va ocupa funcția de premier ar trebui să aibă capacitatea de a „coagula coaliția”. Acesta a precizat și că nu există o altă majoritate dacă partidele nu vor să-i atragă în coaliție și pe cei de la AUR.

Până când nu încerci, nu dai mandatul unui om să încerce să formeze un guvern, nu ai de unde să știi dacă vei reuși sau nu vei reuși. Că există supărări, există orgolii, există leziuni peste tot în această perioadă și trebuie cineva care poate să gestioneze o astfel de criză. (…)”, a declarat liderul UDMR Kelemen Hunor.

 

