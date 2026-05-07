Robert Sighiartău: PNL nu va propune un prim-ministru. Predoiu premier, un scenariu aproape imposibil

Robert Sighiartău spune că puciul din PNL nu a mai avut loc: „Puciul în Partidul Național Liberal și această strategie de schimbare a lui Bolojan prin moțiune de cenzură și apoi, poate, printr-o fracțiune din PNL a căzut. Partidul Național Liberal are o conducere, are un președinte și PSD trebuie să învețe să-și respecte partenerii”.

El susține că în PNL e liniște.

„Am avut o ședință foarte bună, au fost păreri diferite, însă în final, cu 50 de voturi și patru colegi care nu au votat, decizia PNL de a nu mai face coaliție cu PSD și de a oferi PSD posibilitatea să facă Guvernul, PNL urmând calea Opoziției, a fost votată cu un vot covârșitor. Din punctul acesta de vedere, partidul este unit în jurul lui Ilie Bolojan”, a spus liberalul, la RFI.

Congres PNL

Întrebat ce ar trebui să se întâmple cu tabăra Predoiu-Pauliuc-Thuma, care vrea refacerea coaliției cu PSD, Robert Sighiartău a răspuns: „Sigur, dânșii au avut alte păreri. În PNL, din cauza asocierii cu PSD, unii colegi au fost fermecați de această asociere și nostalgici după discuțiile cu PSD. Eu am fost tot timpul împotriva acestei asocieri, pentru că PSD are această putere, ca o boală care a cuprins și PNL, să facă acest mod de politică, prin negocieri, prin funcții, prin alte chestiuni de genul acesta”.

Congresul PNL ar putea avea loc mai devreme, precizează deputatul: „PNL va avea un Congres, în mod normal va fi anul viitor, dacă ne luăm după ultimul termen. S-ar putea și nu este exclus să avem chiar anul acesta. În momentul acela, lucrurile se vor tranșa, poate, definitiv, pentru că și noi avem nevoie de liniște”.

Predoiu premier, scenariu aproape imposibil

Întrebat ce ar face PNL dacă președintele Nicușor Dan l-ar desemna premier pe Cătălin Predoiu, Robert Sighiartău a răspuns: „Nu vreau să intru în zona de speculații. Mi se pare un scenariu aproape imposibil. Nu se poate face o nominalizare, cel puțin dacă nu există un mandat din partea PNL”.

Deputatul anunță că PNL nu va face o propunere de premier la consultările de la Palatul Cotroceni pentru formarea unui nou Guvern.

„Nu va face o propunere de premier, merge cu mandatul pe care l-a primit din partea Biroului Permanent Național, adică acela de a spune președintelui României că odată cu căderea acestui Guvern și provocarea acestei crize, PSD trebuie să vină cu soluții la guvernare”, a mai spus Sighiartău.

Întrebat dacă președintele Nicușor Dan îl poate desemna din nou ca premier pe Ilie Bolojan, Robert Sighiartău a precizat: „Se poate, se poate nominaliza din nou, ar fi, poate, cea mai bună soluție pentru România, însă asta ar însemna ca PSD să-și asume eșecul politic din această perioadă și să-și ceară scuze românilor pentru provocarea acestei crize, care a avut la bază doar interese politice și de grup”.