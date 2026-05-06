PNL ar putea susține un guvern minoritar de stânga. Ce spune Claudiu Manda

Vicepreședintele PNL, Florin Birta, a spus, la Digi 24, că că liberalii ar putea susține prin vot un astfel de Executiv, format din PSD, UDMR și minorități naționale.

„Partidul Național Liberal a votat să stea în opoziție, să nu mai facă alianță cu Partidul Social Democrat, dar, bineînțeles să susțină proiectele prioritare pentru România așa cum a făcut de fiecare dată. Dacă Partidul Social Democrat va veni cu o soluție de guvern minoritar în Parlament nu cred că Partidul Național Liberal nu va susține acest lucru. Partidul Social Democrat trebuie să-și asume în acest moment guvernarea”, a spus Birta.

Întrebat dacă PSD ar accepta să facă parte dintr-un asemenea guvern minoritar de stânga, Claudiu Manda a declarat, la Digi 24, că „declarația aceasta este un început”.

„Înainte de moțiune spuneau că nu va mai exista niciodată niciun dialog. (…) Cred că după ce trece această chestiune de emoții pe care o înțelegem, e normal, probabil că vom începe să gândim cu responsabilitatea de oamenii de stat și de oameni care se gândesc totuși că țara aceasta trebuie guvernată, că e nevoie de predictibilitate și că e nevoie de o majoritate care să asigure guvernarea, nu de un guvern minoritar susținut sau nesusținut declarativ sau mai puțin declarativ în Parlament”, a spus Claudiu Manda.

De asemenea, Claudiu Manda a mai spus că PSD nu se simte „speriat” de declarațiile făcute marți de PNL.

„Am văzut declarații înainte de moțiune că niciodată, dar niciodată nu o să mai existe un dialog sau o majoritate între PSD și PNL. Acum câțiva ani de zile spuneau același lucru că PNL și Partidul Democrat – niciodată. Au ajuns să aibă alianță, după care au fuzionat și acum sunt toți liberali, deși lucrurile erau altcumva atunci. La fel ne-am uitat la declarațiile USR, că niciodată nu discută cu PSD-ul dacă vine în Parlament și vine și AUR alături de PSD. Dar se pare că s-au dus să discute cu ei, cu liderul AUR”, a mai spus Manda.