Claudiu Manda prezintă opțiunile PSD: Coaliție pro-europeană sau opoziție

Claudiu Manda a subliniat că principala opțiune a PSD este de a face parte dintr-o majoritate pro-europeană, dar este luată în calcul și intrarea în opoziție.

„În ceea ce privește PSD în momentul de față avem pe masă două opțiuni. Prima opțiune este să fim partea soluției și anume să existe o construcție pro occidentală, pro-europeană, din care PSD este dispus să facă parte. Cea de-a doua opțiune este să intrăm în opoziție dacă nu găsim astfel de opțiune”, spune Claudiu Manda.

Liderul social-democrat a punctat că momentan se așteaptă organizarea consultărilor cu președintele Nicușor Dan, totuși a declarat că PSD nu va guverna alături de Alianța pentru Unirea Românilor.

„Toate celelalte lucruri pe care le-am spus și până acum rămân valabile, nu vorbim de un guvern PSD-AUR. Așteptăm discuțiile informale de la Cotroceni ale domnului președinte și cu reprezentanții PSD și cu celelalte partide. Dacă de acolo se degaje un punct de vedere și o convergență, sigur că, așa cum spuneam și mai devreme, ne dorim să fim partea a soluție”, spune Manda.

Liderul a comentat și decizia internă a Partidului Național Liberal de a nu mai colabora cu PSD și de a intrat în opoziție.

„Le considerăm că sunt afirmații și decizii la cald. Așteptăm să se liniștească lucrurile. Partidul Național Liberal a mai declarat la un moment dat că nu vrea mai face niciun discuție cu Partidul Democrat până la urmă au ajuns să fuzioneze”, spune secretarul general.

Declarațiile sale vin la o zi după ce Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis printr-o moțiune de cenzură inițiată de PSD și AUR.

