PSD, în fața unei decizii riscante: cine garantează că un alt premier ar fi mai bun decât Bolojan?

Invitat joi în emisiunea „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache”, jurnalistul Doru Bușcu a pus sub semnul întrebării logica unei eventuale schimbări la vârful guvernului, indicând că problema nu ține doar de actuala guvernare, ci și de lipsa unei alternative clare.

Dilema schimbării premierului

„Două lucruri sunt egal valabile. Pe de-o parte, guvernarea lui Bolojan, așa cum e acum, nu e sănătoasă pentru economia românească. Dar de unde știe PSD că oricine altcineva în locul lui Bolojan e mai bun decât Bolojan?”, a comentat jurnalistul.

Acesta a arătat că, în actualul context politic, Partidul Național Liberal îl susține în continuare pe premier, în timp ce PSD încearcă să forțeze schimbarea acestuia chiar în interiorul coaliției. „Vedem că PNL nu face nimic altceva decât să-l susțină pe Bolojan, iar PSD vrea să impună schimbarea premierului în cadrul partidului cu care guvernează”, a explicat jurnalistul.

Presiunea electoratului PSD

Jurnalistul a subliniat că PSD este prins între așteptările propriului electorat și realitatea economică.

„Dacă ai fi electorat PSD, te-ai gândi că ai vrea ca partidul tău să rămână la guvernare, ca să te ajute de acolo. N-ai vrea să plece în opoziție”, a spus acesta.

În același timp, alegătorii ar aștepta schimbări concrete în politicile economice: „Ai vrea și ca partidul tău să facă ce trebuie făcut, ca să nu mai fie regimul de austeritate”.

Problema nu este premierul, ci austeritatea

Acesta a atras atenția că problema nu ține neapărat de persoana premierului, ci de măsurile de austeritate adoptate.

„Fără aceste măsuri, Bolojan, ca persoană, n-ar cântări prea mult și n-ar avea nimeni nimic cu el. Prin urmare, ce ar trebui să facă PSD? Ar trebui să găsească inteligența politică prin care să transforme această guvernare într-una eficientă, folositoare economiei și care să ușureze povara asupra societății și companiilor”, a explicat Bușcu.

Economia suferă, politicienii nu simt presiunea

„Pentru că economia gâfâie, companiile se închid, sunt falimente, oamenii rămân pe drumuri”, a adăugat jurnalistul.

În opinia sa, o parte a clasei politice nu percepe aceste dificultăți: „Acești oameni care toată viața lor au lucrat la stat, care n-au simțit vreo strângere de inimă că nu sunt bani pentru taxe sau salarii, nu au cum să simtă suferința din economie”.

Ce argumente are PSD?

Jurnalistul a ridicat semne de întrebare și asupra argumentelor pe care le are PSD în acest moment, avertizând că partidul ar putea porni într-o direcție greșită.

„Ce argumente are PSD? De unde știe PSD că în spatele lui Bolojan nu e și o parte de sistem care nu-l vrea acolo? (…) Și ce faci cu aventura asta politică?”

Grindeanu, sub presiune. Posibile schimbări în PSD?

Întrebat dacă Sorin Grindeanu își joacă poziția în fruntea partidului în această perioadă, Bușcu a răspuns: „Sigur, așa ar fi normal. Dar totuși, în PSD, care este un partid piramidal și profund ierarhizat, nu cred că cineva vrea să schimbe status quo-ul, indiferent câte alegeri pierde”.

Totuși, în cazul unui eșec politic major, ar putea apărea tensiuni interne și noi centre de putere.

„Dacă PSD nu reușește să-l dea jos pe Bolojan și rămâne în opoziție, atunci vor apărea reproșuri și fețe noi în partid, sprijinite de grupuri interne”, a spus Bușcu.

El a indicat și posibile repoziționări în partid, menționând revenirea unor lideri cu influență locală.

„Apariția lui Claudiu Manda, după o perioadă de absență, arată că se simte nevoia unei alternative organizaționale”, a explicat jurnalistul, amintind și de influența pe care acesta o are alături de Lia Olguța Vasilescu în sudul țării.