Bolojan, la Chișinău: Fără tehnologie militară nouă nu putem asigura siguranța cetățenilor

Referindu-se la Rusia, Bolojan a spus că România nu se mai poate baza pe vecinii din Est. Soluția principală este întărirea capacității de apărare.

„Soluția este, în primul rând, să ne apărăm, să ne creăm condiții pentru ca cetățenii noștri să trăiască în siguranță”, a declarat Bolojan.

Contractele anunțate urmează să fie onorate în lunile și anii următori.

Cereri urgente către aliați

Pe lângă contractele de înzestrare, Bolojan a cerut aliților NATO sisteme antidronă. A solicitat și radare și sisteme antiaeriene pentru flancul estic.

Mesaj pentru Republica Moldova: drumul european este condiția de bază pentru prosperitate

O a doua temă a discuțiilor de la Chișinău a fost prosperitatea cetățenilor. Bolojan a felicitat conducerea și cetățenii Republicii Moldova pentru decizia de integrare europeană. A numit-o condiție de bază pentru dezvoltare economică.

„Dacă România s-a dezvoltat în ultimii ani, este și ca un efect al accesului la piețele Uniunii Europene”, a spus premierul. A adăugat că apartenența la blocuri economice mari înseamnă acces la piețe, transfer de tehnologie și locuri de muncă.

Bolojan, fost primar timp de trei mandate și fost președinte al Consiliului Județean Bihor, a vorbit și despre rolul administrației locale în crearea condițiilor de prosperitate, de la rețelele de apă și canalizare până la infrastructura rutieră.