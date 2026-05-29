Prima pagină » Politic » Ciolacu: Armata nu a putut intercepta drona care a intrat în spațiul aerian al României

Ciolacu: Armata nu a putut intercepta drona care a intrat în spațiul aerian al României

Marcel Ciolacu atacă dur Guvernul după ce o dronă rusească a lovit un bloc din Galați. Fostul premier susține că România a fost afectată direct în propriul spațiu aerian și acuză autoritățile de lipsă de reacție.
Ciolacu: Armata nu a putut intercepta drona care a intrat în spațiul aerian al României
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Andreea Tobias
29 mai 2026, 11:36, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Ciolacu condamnă agresiunea rusă, dar subliniază că adevărul nu se oprește aici. Liderul PSD acuză că armata României nu a avut posibilitatea să intercepteze în siguranță drona intrată în spațiul aerian național.

Această realitate, spune el, trebuie asumată politic de ministrul Apărării, pe care îl califică drept „catastrofal” și îl acuză că le-a dat românilor asigurări repetate că „situația este sub control”.

Bolojan, „absență simbolică” la Chișinău

Ciolacu critică și absența premierului Ilie Bolojan, aflat vineri într-o vizită în Republica Moldova. O numește „absență simbolică” și spune că spune multe despre prioritățile unui guvern fără mandat deplin.

Ministrul Apărării a declarat că înzestrarea armatei este prioritatea sa numărul unu de cinci luni și că România are acum, prin programul SAFE, opt sisteme de apărare antidronă contractate.

„Felicitări pentru contract. Între timp, o dronă a explodat la etajul 10 al unui bloc cu locatari înăuntru”, a replicat Ciolacu.

Acuzație de ipocrizie pe programul SAFE

Liderul PSD acuză guvernul de ipocrizie: același guvern care invocă programul SAFE ca scut politic i-a reproșat lui Ciolacu modul în care a gestionat programul, dar și-a asumat meritele contractelor fără rezerve.

„Nu poți să-ți arogi meritele și să transferi vina în funcție de conjunctură”, a transmis Ciolacu.

„Cetățenii din Galați merită mai mult”

Ciolacu cere un guvern cu mandat deplin, cu responsabilitate asumată și cu o strategie de securitate coerentă. Îi acuză pe Bolojan și pe ministrul Apărării, Miruță, că le oferă românilor „doar vorbe goale și dispreț total față de viețile locuitorilor acestei țări”.

Recomandarea video

Avea aproape 100 de kg și anxietate severă. Cum i-a salvat viața sportul
G4Media
Mega-concert al unui cunoscut muzician american, planificat în august la București
GSP.ro
SUA și Iranul se apropie de un acord real de pace. JD Vance: „Am făcut multe progrese”. Decizia finală îi aparține lui Trump
Gandul
Meteolorgii ANM, în alertă. România, amenințată de „secetă meteorologică”. Ce se întâmplă începând cu 1 iunie 2026
Cancan
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie. Imagini hot de pe plaja din Grecia
Prosport
Dosarul mitei electorale la AUR, deschis în 2023, e tot la Parchet. ONG-ul „medical” asociat cu partidul are sediul într-un fost restaurant, laolaltă cu firmele unui consilier local de la sectorul 3
Libertatea
Bucata de pui ignorată de mulți, dar preferată de bucătari. Este mai suculentă, mai gustoasă și mai ieftină decât pieptul de pui
CSID
Cum poți câștiga o autorulotă pentru prețul unei cafele?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia