Ciolacu: Armata nu a putut intercepta drona care a intrat în spațiul aerian al României

Ciolacu condamnă agresiunea rusă, dar subliniază că adevărul nu se oprește aici. Liderul PSD acuză că armata României nu a avut posibilitatea să intercepteze în siguranță drona intrată în spațiul aerian național.

Această realitate, spune el, trebuie asumată politic de ministrul Apărării, pe care îl califică drept „catastrofal” și îl acuză că le-a dat românilor asigurări repetate că „situația este sub control”.

Bolojan, „absență simbolică” la Chișinău

Ciolacu critică și absența premierului Ilie Bolojan, aflat vineri într-o vizită în Republica Moldova. O numește „absență simbolică” și spune că spune multe despre prioritățile unui guvern fără mandat deplin.

Ministrul Apărării a declarat că înzestrarea armatei este prioritatea sa numărul unu de cinci luni și că România are acum, prin programul SAFE, opt sisteme de apărare antidronă contractate.

„Felicitări pentru contract. Între timp, o dronă a explodat la etajul 10 al unui bloc cu locatari înăuntru”, a replicat Ciolacu.

Acuzație de ipocrizie pe programul SAFE

Liderul PSD acuză guvernul de ipocrizie: același guvern care invocă programul SAFE ca scut politic i-a reproșat lui Ciolacu modul în care a gestionat programul, dar și-a asumat meritele contractelor fără rezerve.

„Nu poți să-ți arogi meritele și să transferi vina în funcție de conjunctură”, a transmis Ciolacu.

„Cetățenii din Galați merită mai mult”

Ciolacu cere un guvern cu mandat deplin, cu responsabilitate asumată și cu o strategie de securitate coerentă. Îi acuză pe Bolojan și pe ministrul Apărării, Miruță, că le oferă românilor „doar vorbe goale și dispreț total față de viețile locuitorilor acestei țări”.