Prima pagină » Politic » Prima reacție a lui Ilie Bolojan după prăbușirea dronei la Galați. România cere sprijin NATO

Prima reacție a lui Ilie Bolojan după prăbușirea dronei la Galați. România cere sprijin NATO

Premierul interimar Ilie Bolojan afirmă că prăbușirea unei drone rusești pe un bloc de locuințe din Galați reprezintă „o nouă violare a spațiului aerian” și spune că răspunsul apărării românești a fost limitat de nivelul dotării.
Prima reacție a lui Ilie Bolojan după prăbușirea dronei la Galați. România cere sprijin NATO
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Iulian Moşneagu
29 mai 2026, 09:11, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

„În cursul nopții trecute, o dronă rusească s-a prăbușit pe un bloc de locuințe din municipiul Galați, provocând un incendiu și rănirea ușoară a două persoane”, a transmis Ilie Bolojan, vineri dimineață, într-o postare pe Facebook.

Premierul interimar a spus că a fost în contact cu ministrul Apărării și că au fost luate imediat măsuri pentru protejarea populației. El a precizat că, în plan diplomatic, aliații și partenerii României au fost informați.

„Această situație este inacceptabilă și reprezintă o nouă violare a spațiului aerian, generată de continuarea iresponsabilă și nejustificată a războiului dus de Rusia în Ucraina. Acest război continuă să afecteze securitatea României și a statelor de pe Flancul Estic. Condamn fără rezervă aceste acțiuni grave și cer ferm Rusiei să pună imediat capăt acestora”, a afirmat Bolojan.

Bolojan: Contractul pentru capabilități antidronă va fi semnat în următoarele ore

Ilie Bolojan a subliniat că întărirea securității naționale trebuie să rămână „prioritatea absolută” pentru autoritățile și forțele politice din România.

„Întărirea securității naționale, pentru a asigura protecția cetățenilor noștri, trebuie să rămână prioritatea absolută pentru autoritățile și forțele politice din România. Acesta este obiectivul pe care l-am urmărit inclusiv prin programul SAFE al UE, însă este clar că toate eforturile și acțiunile noastre trebuie accelerate.”, a precizat Bolojan.

Bolojan a transmis că incidentul a arătat importanța programului SAFE al Uniunii Europene, prin care va fi asigurată „o dotare completă antidronă” a Armatei Române.

„Este încă o dovadă a importanței programului SAFE, prin care vom asigura o dotare completă antidronă a armatei române. Contractul va fi semnat în următoarele ore. În câteva luni va începe livrarea capabilităților antidronă”, a mai spus el.

Bolojan a afirmat că autoritățile trebuie să accelereze eforturile pentru protejarea cetățenilor și consolidarea apărării țării.

„Din păcate știți ce s-a întâmplat cu incidentul din Galați. Problema este ca e un incident destul de grav care a avut din păcate ca efect din păcate rănirea locatarilor. Lucru care este inacceptabil”, a afirmat Bolojan.

Acesta a spus că România a cerut NATO transmiterea de tehnică militară care să îi permită să vizualizeze dronele.

„Am solicitat transferul de antiaeriene. Tehnica pe care o deținem acum este disproporționată față de situația din teren. Sper să se rezolve, să protejăm cetățenii noștrii. Aici avem niște situații îngrijorătoare”.

O dronă s-a prăbușit pe un bloc de locuințe din municipiul Galați, impactul fiind urmat de o explozie și de un incendiu într-un apartament de la etajul 10. Aproximativ 70 de persoane au fost evacuate sau s-au autoevacuat, iar două persoane cu răni ușoare au primit îngrijiri medicale la fața locului.

Recomandarea video

Avea aproape 100 de kg și anxietate severă. Cum i-a salvat viața sportul
G4Media
Sorana Cîrstea: „Dacă cineva mi-ar fi spus asta la începutul anului, aș fi zis: 'OK, în sfârșit!”
GSP.ro
SUA și Iranul se apropie de un acord real de pace. JD Vance: „Am făcut multe progrese”. Decizia finală îi aparține lui Trump
Gandul
Meteolorgii ANM, în alertă. România, amenințată de „secetă meteorologică”. Ce se întâmplă începând cu 1 iunie 2026
Cancan
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie. Imagini hot de pe plaja din Grecia
Prosport
Poliția Română, în era infracțiunilor informatice: „Incredibil cât de mulți oameni se lasă păcăliți! Ca să înțelegeți, ne luptăm cu un fel de Putin”
Libertatea
Informații de ultimă oră despre victimele incidentului din Galați, după ce o dronă s-a prăbușit peste un bloc de locuințe
CSID
Chinezii au șocat Salonul Auto din 2026 cu această mașină extremă
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia