Prima pagină » Politic » Mesaje de Rusalii de la liderii politici: Grindeanu, Bolojan și Manda fac apel la unitate și speranță

Mesaje de Rusalii de la liderii politici: Grindeanu, Bolojan și Manda fac apel la unitate și speranță

Mai mulți lideri politici au transmis duminică mesaje cu ocazia sărbătorii Rusaliilor, punând accent pe valorile creștine, solidaritate și apropierea dintre oameni.
Mesaje de Rusalii de la liderii politici: Grindeanu, Bolojan și Manda fac apel la unitate și speranță
Galerie Foto 3
Colaj Mediafax Foto
Andrei Rachieru
31 mai 2026, 11:59, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, le-a urat românilor „Rusalii binecuvântate”, transmițând un mesaj scurt în care le-a dorit tuturor sărbători cu pace, sănătate și speranță.

Vezi galeria foto
3 poze

La rândul său, premierul demis Ilie Bolojan a transmis: „Rusalii binecuvântate tuturor! Sărbători cu pace, sănătate și speranță”.

Europarlamentarul PSD Claudiu Manda a făcut, la rândul său, un apel la unitate și încredere, afirmând că societatea are nevoie să construiască „punți de încredere” și să cultive solidaritatea, respectul și grija pentru binele comun.

„Vă doresc tuturor sărbători binecuvântate, liniște și bucuria de a petrece aceste zile alături de cei dragi”, a transmis Manda.

Rusaliile, sărbătoare creștină care marchează Pogorârea Sfântului Duh asupra apostolilor, sunt celebrate anul acesta pe 31 mai de credincioșii ortodocși și greco-catolici.

Citește și

Recomandarea video

EXCLUSIV | O apropiată a lui Adrian Năstase, propunerea PSD pentru șefia Institutului Cultural Român
G4Media
Madalena, mesaj emoționant pentru cel mai faultat jucător din PSG - Arsenal: „A trebuit s-o facem din nou”
GSP.ro
Ion Cristoiu: „Nicușor Dan nu și-a întins nicio capcană. Condițiile lui legate de viitorul premier sunt puse pentru ca Bolojan să rămână în funcție până în 2028″
Gandul
ULTIMELE clipe din viața Sandei Țăranu. Cine i-a fost alături până la final: 'Nu avea nicio durere'
Cancan
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport
Cum să te adăpostești de drone în Galați. Pasul unu: „Îl cauți pe administrator, că el are cheia”. El sau președintele blocului, mai importanți ca CSAT în astfel de cazuri
Libertatea
Vin zile grele pentru această zodie! Riscul de a pierde bani este uriaș până pe 1 iunie
CSID
TOP 5 trasee pe care să le parcurgi cu mașina în minivacanța de Rusalii
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia