Prima pagină » Politic » Nicușor Dan, de Ziua Rezervistului Militar: Rezerviștii au contribuit esențial la prestigiul Armatei României

Nicușor Dan, de Ziua Rezervistului Militar: Rezerviștii au contribuit esențial la prestigiul Armatei României

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis duminică un mesaj cu ocazia Zilei Rezervistului Militar, în care a evidențiat rolul important al rezerviștilor în consolidarea capacității de apărare a țării și în creșterea prestigiului Armatei României pe plan internațional.
Nicușor Dan, de Ziua Rezervistului Militar: Rezerviștii au contribuit esențial la prestigiul Armatei României
Foto: ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Andrei Rachieru
31 mai 2026, 10:29, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

„Onorăm astăzi, de Ziua Rezervistului Militar, loialitatea, devotamentul și sacrificiile făcute în slujba țării de către toate cadrele militare în rezervă și în retragere”, a transmis șeful statului.

Nicușor Dan a subliniat că România traversează o perioadă marcată de provocări de securitate la nivel regional și internațional, context în care consolidarea rezervei militare naționale contribuie la întărirea capacității de apărare și descurajare.

Președintele a arătat că parteneriatul cu aliații din NATO și relația strategică cu Statele Unite reprezintă cele mai importante garanții de securitate ale României, obținute inclusiv prin implicarea rezerviștilor militari.

În mesajul său, șeful statului le-a mulțumit militarilor în rezervă și în retragere pentru activitatea desfășurată în misiuni din țară și din străinătate, inclusiv în Afganistan, Irak, Balcanii de Vest, Africa și Asia.

„Ați avut o contribuție esențială la prestigiul de care se bucură Armata României în Uniunea Europeană, în NATO și ONU”, a afirmat Nicușor Dan.

Președintele a transmis felicitări și membrilor structurilor asociative ale militarilor în rezervă și în retragere, exprimându-și convingerea că experiența acestora va continua să sprijine rezerviștii voluntari și militarii activi.

Mesajul s-a încheiat cu urări de sănătate și cu tradiționalul „La mulți ani!” adresat tuturor rezerviștilor militari.

Recomandarea video

EXCLUSIV | O apropiată a lui Adrian Năstase, propunerea PSD pentru șefia Institutului Cultural Român
G4Media
Madalena, mesaj emoționant pentru cel mai faultat jucător din PSG - Arsenal: „A trebuit s-o facem din nou”
GSP.ro
Ion Cristoiu: „Nicușor Dan nu și-a întins nicio capcană. Condițiile lui legate de viitorul premier sunt puse pentru ca Bolojan să rămână în funcție până în 2028″
Gandul
Camelia Potec a intrat în panică și a cerut ajutorul SPP! Momente tensionate la gala aniversară a Nadiei Comăneci
Cancan
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport
Cum să te adăpostești de drone în Galați. Pasul unu: „Îl cauți pe administrator, că el are cheia”. El sau președintele blocului, mai importanți ca CSAT în astfel de cazuri
Libertatea
575 lei în plus la pensie pentru pensionarii români din aceste orașe. Care este condiția
CSID
TOP 5 trasee pe care să le parcurgi cu mașina în minivacanța de Rusalii
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia