Nicușor Dan, de Ziua Rezervistului Militar: Rezerviștii au contribuit esențial la prestigiul Armatei României

„Onorăm astăzi, de Ziua Rezervistului Militar, loialitatea, devotamentul și sacrificiile făcute în slujba țării de către toate cadrele militare în rezervă și în retragere”, a transmis șeful statului.

Nicușor Dan a subliniat că România traversează o perioadă marcată de provocări de securitate la nivel regional și internațional, context în care consolidarea rezervei militare naționale contribuie la întărirea capacității de apărare și descurajare.

Președintele a arătat că parteneriatul cu aliații din NATO și relația strategică cu Statele Unite reprezintă cele mai importante garanții de securitate ale României, obținute inclusiv prin implicarea rezerviștilor militari.

În mesajul său, șeful statului le-a mulțumit militarilor în rezervă și în retragere pentru activitatea desfășurată în misiuni din țară și din străinătate, inclusiv în Afganistan, Irak, Balcanii de Vest, Africa și Asia.

„Ați avut o contribuție esențială la prestigiul de care se bucură Armata României în Uniunea Europeană, în NATO și ONU”, a afirmat Nicușor Dan.

Președintele a transmis felicitări și membrilor structurilor asociative ale militarilor în rezervă și în retragere, exprimându-și convingerea că experiența acestora va continua să sprijine rezerviștii voluntari și militarii activi.

Mesajul s-a încheiat cu urări de sănătate și cu tradiționalul „La mulți ani!” adresat tuturor rezerviștilor militari.