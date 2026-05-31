Oana Țoiu: România apreciază angajamentul Regatului Țărilor de Jos față de securitatea Flancului Estic al NATO

Într-o convorbire pe care a avut-o ministrul de externe al Regatului Țărilor de Jos, ministra Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a mulțumit omolgului olandez pentru mesajul primit după incidentul de la Galați când o dronă s-a prăbușit pe un bloc de locuințe.

„Am discutat cu ministrul de externe Tom Berendsen despre prioritățile privind întărirea capacității comune de apărare.

România are un parteneriat puternic cu Regatul Țărilor de Jos.

I-am mulțumit omologul meu pentru mesajul de solidaritate primit după incidentul extrem de grav în care o dronă rusească a lovit un bloc de locuințe pe teritoriul României și a rănit cetățeni români.

I-am mulțumit pentru mesajul ferm și neîntârziat de solidaritate al Regatului Țărilor de Jos și pentru condamnarea clară a acestui act iresponsabil al Rusiei.

În momente ca acesta contează enorm să știm că avem alături parteneri pe care ne putem baza”, a transmis printr-n mesaj pe Facebook, Oana Țoiu.

Ministra de Externe a mai precizat că România apreciază angajamentul Regatului Țărilor de Jos față de securitatea Flancului Estic al NATO prin militarii care supraveghează spațiul nostru aerian și cele 18 aeronave F16 de la baza aeriană 86 Borcea pe care le-a transferat țării noastre întărind astfel prezența aliată constantă în România.

„Am fost de acord asupra unui lucru esențial: postura aliată pe Flancul Estic trebuie să rămână solidă pentru că securitatea noastră se construiește împreună.

I-am transmis de asemenea aprecierea pentru pozițiile publice clare ale partidelor politice din coaliția de guvernare”, a concluzionat Oana Țoiu.