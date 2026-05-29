Oana Țoiu, despre articolul 4 al NATO: Este unul dintre instrumentele pe care România le poate folosi în format aliat

Ministra de Externe a României Oana Țoiu spune că invocarea articolului 4 al NATO este unul dintre instrumentele pe care lRomânia e poate folosi după ce o dronă rusească a căzut în noaptea de joi spre vineri pe un bloc din Galați.
Cosmin Pirv
29 mai 2026, 08:30, Politic
Oana Țoiu susține că este necesară creșterea capabilității de răspuns de apărare anti-dronă a NATO pe flancul estic.

„Atât noi, la nivelul Ministerilor Afacerilor Externe, cât și Ministerul Apărării, de-a lungul ultimilor luni de zile, am avut această conversație în interiorul NATO și împreună cu partenerii noștri privind necesitatea întăririi flancului estic, atât la nivelul monitorizării spațiului aerian, cât și în ceea ce privește capabilitățile de răspuns de apărare antiaeriană. Din acest punct de vedere, aliații noștri știu necesitatea întăririi flancului estic. Așa cum știți, Ministerul Apărării, de astfel, a și introdus în lista de achiziții prioritare mai multe elemente de apărare antiaeriană, dar până la momentul în care aceste noi capabilități pot să fie livrate de fornizorii cu care Ministerul Apărării Național este în procedură de achiziții, este necesară întărirea flancului estic prin capabilitățile comune aliate”, a spus ministra de Externe la Digi24.

Ea spune că, în urma incidentului din noaptea de joi spre vineri, a fost informat președintele, dar și NATO.

Despre articolul 4 al NATO

Oana Țoiu a fost întrebată dacă România ar putea invoca articolul 4 al NATO.

„Articolul 4 este un instrument pe care România îl poate folosi. Incidentul de azi noapte se încadrează în categoria incidentelor care justifică utilizarea unor instrumente de acest tip. Vorbim de o consultare între statele aliate în momentul în care un stat aliat consideră că există un risc asupra sa. Evident, invocarea articolului 4 este o decizie comună interinstituțională, este parte din discuțiile posibilităților pe care le avem în acest moment. (…) Este unul dintre instrumentele pe care România le poate folosi în format aliat”, a răspuns ministra.

Ea adaugă că „președintele României este cel care are în acest moment evident și comanda și puterea de a invoca atât articolul 4, cât și oricare dintre măsurile diplomatice. Nu există nicio constrângere a capacității noastre de răspuns”.

O dronă implicată în bombardarea unor infrastructuri din Ucraina s-a prăbușit la Galati pe acoperișul unei locuințe, provocând un incendiu. Două persoane au fost rănite ușor, iar cladirea a fost evacuată.

