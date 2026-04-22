Nicușor Dan face apel la calm: „Suntem evident într-o criză politică” / Grindeanu: „Vrem alt premier”. Bolojan nu cedează: „Îmi asum în continuare mandatul de premier” / PSD a votat retragerea miniștrilor din Guvern. VIDEO

UPDATE Nicușor Dan face apel la calm în criza politică

Președintele Nicușor Dan a declarat, după consultările de la Palatul Cotroceni, că România traversează o criză politică amplificată în ultimele zile și a cerut partidelor să reducă tensiunile publice și să se concentreze pe soluții.

„Suntem evident într-o criză politică. Criza asta n-a început azi. De luni, de zile, neînțelegerile, diferențele de opinie între partidele din coaliție s-au amplificat. Ce am cerut eu partidelor la discuții pe care le-am avut, și o fac și public acum, este să dezescaladeze retorica publică. Pe de o parte. Apoi să se uite la viitor și ce vom face mai mult decât la trecut. Să se uite la soluții mai mult decât la probleme”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele a subliniat că este nevoie de dialog între forțele politice pro-occidentale, indiferent de formula de guvernare, și a dat asigurări că instituțiile statului funcționează.

UPDATE Dominic Fritz: „L-am asigurat că îl susținem pe premierul Ilie Bolojan”

Dominic Fritz a declarat, după consultările de la Palatul Cotroceni, că USR nu mai poate colabora cu PSD dacă acesta susține o moțiune de cenzură împotriva Guvernului

„Am avut o discuție lungă și extrem de sinceră, deschisă cu domnul președinte. I-am explicat viziunea noastră, principiile noastre, pe baza cărora luăm decizii în aceste zile. L-am asigurat că îl susținem pe premierul Ilie Bolojan. Și am spus că o să continuăm prezența noastră în acest guvern, tocmai pentru că suntem îngrijorați de pierderea celor 10 miliarde de euro din PNRR, de pierderea celor 16 miliarde de euro din programul SAFE”, a spus Fritz.

„Am reiterat președintelui faptul că un PSD care șantajează constant cu o majoritate paralelă cu partidul extremist AUR, dacă merge atât de departe să voteze o moțiune de cenzură împotriva Guvernului, nu va mai putea să fie un partener pentru noi. Noi stăm la dispoziție inclusiv pentru o variantă de guvern minoritar”, a adăugat președintele USR.

UPDATE Delegația USR, la consultări cu Nicușor Dan la Cotroceni

Președintele Nicușor Dan s-a întâlnit miercuri, în jurul orei 18:45, la Palatul Cotroceni, cu delegația USR.

Discuțiile cu USR încheie consultările convocate miercuri de șeful statului cu formațiunile din coaliția de guvernare.

UPDATE Minoritățile naționale, la consultări cu Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan a început, miercuri, la ora 16:30, la Palatul Cotroceni, consultările cu Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale, fiind primiți opt deputați, în frunte cu liderul de grup Varujan Pambuccian.

UPDATE Kelemen Hunor: să se gândească fiecare ce se întâmplă dacă intrăm într-o criza guvernamentală

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a avut o atitudine rezervată la finalul consultărilor de la Palatul Cotroceni convocate de Nicușor Dan pentru a găsi soluții la criza politică.

Kelemen Hunor a analizat variantele disponibile în prezent.

„Se poate vorbi despre un guvern minoritar dacă va exista susținere în Parlament din partea unor parlamentari, în mod individual (…) A doua soluție este o moțiune de cenzură în cursul lunii mai, dacă trece, Guvernul își pierde mandatul”, a declarat Kelemen Hunor la finalul consultărilor.

Președintele UDMR a subliniat faptul că nu există alte soluții și o criză guvernamentală este iminentă.

„Altă soluție în acest moment nu se conturează, fiecare ar trebui să se gândească ce se întâmplă dacă intrăm într-o criza guvernamentală profundă”, a adăugat Kelemen Hunor.

UPDATE Delegația UDMR a ajuns la Palatul Cotroceni

Delegația Uniunii Democrate Maghiare din România (UDMR) a ajuns miercuri, la ora 15:00, la Palatul Cotroceni, unde au început consultările cu președintele Nicușor Dan, în contextul crizei politice.

UPDATE Conducerea PSD a decis retragerea miniștrilor din Guvern

Miercuri, conducerea PSD a votat, în unanimitate, retragerea miniștrilor din Guvern, potrivit Gândul. Decizia vine după consultările președintelui Nicușor Dan cu PSD, din cursul dimineții.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a transmis că social-democrații nu îl mai vor premier pe Ilie Bolojan. Oficialul a subliniat că PSD nu are nicio problemă să treacă în opoziție dacă prim-ministrul nu va fi schimbat.

UPDATE: Bolojan: Îmi asum în continuare mandatul de premier

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că își va asuma în continuare mandatul de premier.

PNL va susține în plan guvernamental și parlamentar activitatea Guvernului, astfel încât să administreze țara în condiții cât mai bune în această situație dificilă.

„Vom susține proiectele importante care trebuie adoptate în perioada imediat următoare în așa fel încât criza generată de PSD să aibă efecte cât mai mici asupra absorbției fondurilor europene”.

UPDATE: Delegația PNL a ajuns la Cotroceni

Și delegația PNL a ajuns la Cotroceni. Delegația e formată din Ilie Bolojan, Adrian Veștea, Nicoleta Pauliuc, Dan Motreanu, Cătălin Predoiu, Ciprian Ciucu.

UPDATE: Delegația PSD a ajuns la Cotroceni

PSD a ieșit de la consultările de la Cotroceni. Ce au discutat Sorin Grindeanu și Nicușor Dan

Delegația PSD a ieșit miercuri dimineață de la consultările convocate de președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni. Liderul PSD a prezentat poziția partidului față de criza politică și a anunțat că partidul său va sprijini respectarea angajamentelor internaționale ale României.

Delegația PSD, condusă de Sorin Grindeanu, a ajuns la Palatul Cotroceni și a fost primită de președintele Nicușor Dan. Din delegația PSD mai fac parte Claudiu Manda și Marian Neacșu.

Consultările de la Cotroceni au loc pe tot parcursul zilei de miercuri, potrivit unui program anunțat de Administrația Prezidențială. Primii chemați la discuții sunt reprezentanții PSD, partidul care a declanșat criza.

Programul consultărilor

Întâlnirile sunt programate astfel: ora 09:00 – PSD, ora 10:30 – PNL, ora 15:00 – UDMR, ora 16:30 – Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale și ora 18:30 – USR.

Surse din PSD au declarat că, după discuția de la Cotroceni, va urma o ședință a Biroului Politic. Dacă nu se ajunge la un consens, miniștrii PSD urmează să înainteze demisiile premierului miercuri seară sau joi dimineață.

Ce urmează dacă miniștrii PSD demisionează

Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a avertizat marți că, în lipsa unui rezultat concret la Cotroceni, toți miniștrii social-democrați vor demisiona din Guvern.

Odată cu demisiile, situația va fi adusă la cunoștința Parlamentului. Din acel moment, începe să curgă un termen de 45 de zile în care Bolojan trebuie să meargă în fața legislativului pentru a reconfirma majoritatea.

PNL și USR au convenit un plan de urgență

Premierul Ilie Bolojan a anunțat marți, după o întâlnire cu președintele USR, Dominic Fritz, că cele două partide au agreat o soluție de urgență. Dacă miniștrii PSD se retrag, titularii portofoliilor rămase ocupate vor prelua temporar responsabilitatea ministerelor vacante.

„Am convenit ca miniștrii care sunt titularii portofoliilor care vor rămâne ocupate să preia responsabilitatea ministerelor care se vacantează, în așa fel încât să asigurăm funcționarea normală a Guvernului”, a afirmat Bolojan.

Premierul a adăugat că prioritățile rămân absorbția fondurilor europene, echilibrul bugetar și continuarea reformelor. El a catalogat decizia PSD drept „complet greșită și total iresponsabilă”.

Bolojan nu pleacă

PSD i-a dat un termen lui Bolojan pentru a demisiona. Premierul Ilie Bolojan a anunțat însă că va continua să exercite mandatul. El a precizat că măsurile convenite cu PNL și USR sunt necesare pentru ca instabilitatea provocată de PSD să afecteze cât mai puțin cetățenii.