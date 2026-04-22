Prima pagină » Politic » PSD a ieșit de la consultările de la Cotroceni. Ce au discutat Sorin Grindeanu și Nicușor Dan

Delegația PSD a ieșit miercuri dimineață de la consultările convocate de președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni. Liderul PSD a prezentat poziția partidului față de criza politică și a anunțat că partidul său va sprijini respectarea angajamentelor internaționale ale României.
Petru Mazilu
22 apr. 2026, 10:35, Politic

Liderul PSD a dezvăluit ce i-a transmis președintelui României.

„Am spus soluțiile pe care le vedem a fi viabile (…) una dintre soluții este continuarea acestei coaliții proeuropene, dar cu alt prim-ministru”, a spus Grindeanu.

Social-democratul a mai arătat că poziția va fi clarificată rapid.

„Dacă nu se ajunge la o armonizare a punctelor de vedere, PSD poate să treacă în opoziție. (…) Poziția cred că va fi clarificată în perioada imediat următoare (…) Azi s-a început acest demers binevenit, așteptăm concluziile”, a declarat Sorin Grindeanu.

Șeful PSD a vorbit cu Nicușor Dan și despre angajamentele externe ale României.

„Indiferent de poziția PSD, la putere sau în opoziție, vom susține respectarea acestor angajamente internaționale”, a precizat Grindeanu.

După PSD, la consultările de la Cotroceni sunt așteptate delegațiile de la PNL, UDMR, Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale și USR.

