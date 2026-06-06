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Un miel rătăcit a avut norocul vieții sale. Animalul, blocat într-o râpă de peste 20 de metri

Final fericit pentru un miel blocat în Cheile Turenilor, din județul Cluj. Mielul a rămas blocat într-o râpă de peste 20 de metri, după ce s-a îndepărtat de turmă.
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Daiana Rob
06 iun. 2026, 15:51, Social
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Vinei seara, pompierii Detașamentului Turda au intervenit pentru salvarea unui miel dintr-o zonă greu accesibilă din Cheile Turenilor, informează ISU Cluj.

Mielul a rămas blocat într-o râpă adâncă de peste 20 de metri. Auzindu-i probabil scâncetele, o familie care se afla, întâmplător în zonă, a anunțat autoritățile.

„Animalul a fost văzut întâmplător de o familie, care a ales să meargă în Chei pentru a-și face fotografii, profitând de peisajul frumos. Oameni cu suflet mare, aceștia au apelat imediat la ajutorul echipajelor noastre”, transmite ISU Cluj.

Deși râpa era adâncă și râpa era greu accesibilă, pompierii au reușit să ajungă la animal și să-l salveze.

Mielul a fost dus la loc sigur, iar oamenii care au dat alarma l-au anunțat și pe proprietar.

Pe imaginile transmise de ISU Cluj, se vede cum pompierii se străduiesc să scoată animalul blocat în râpă. Din fericire, mielul nu a fost rănit și a putut reveni cu bine în turmă.

 

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