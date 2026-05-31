Palatul Cotroceni își deschide porțile de Ziua Copilului. Ateliere, teatru și activități educative pentru cei mici

Activitățile sunt centrate pe joc, învățare și dezvoltare personală și sunt organizate în parteneriat cu organizații neguvernamentale precum Salvați Copiii, World Vision și Cercetașii României. La eveniment vor participa copii din medii diverse, inclusiv copii cu cerințe educaționale speciale.

Programul include piese de teatru puse în scenă de liceeni, scenete în limbaj mimico-gestual susținute de copii cu deficiențe de auz, un mini-hackathon pe teme civice și sesiuni de vot pentru cele mai bune proiecte în cadrul „Bursei ideilor bune”.

De asemenea, participanții vor putea asista la demonstrații de dresaj ale câinilor de salvare, activități specifice cercetășiei, jocuri de cultură generală, dezbateri, sesiuni de lectură, ateliere de desen pe șevalet și activități sportive.

Potrivit Administrației Prezidențiale, evenimentul va oferi și oportunități de imagine pentru reprezentanții presei acreditați, precum și pentru cameramanul și fotograful oficiali.

Manifestările fac parte din programul dedicat celebrării Zilei Copilului și au ca scop promovarea educației, creativității și implicării civice în rândul celor mici.