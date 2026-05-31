Geoagiu-Băi, oaza de relaxare de la poalele Munților Apuseni bogată în ape termale. Sejur mai ieftin pentru pensionari, cu bilete prin CNPP

Stațiunea Geoagiu-Băi se află în județul Hunedoara, la 18 kilometri de Orăștie și 45 de kilometri de orașul Deva. Este înconjurată de dealuri împădurite de fag stejar și brad, de la poalele Munților Apuseni. Aerul este unul curat. Izvoarele cu ape care au săruri minerale precum bicarbonat, calciu, magneziu.

Apele sunt mezotermale au beneficii terapeutice și pot trata o gamă variată de afecțiuni gastrice, neurologice și ginecologice.

La Geoagiu- Băi se pot trata și cei care suferă de reumatism degenerativ, precum spondiloza cervicală, dorsală și lombară, dar și cei cu artroză și poliartroză.

Aceste izvoare sunt benefice și pentru românii care suferă de afecțiuni precum redori articulare posttraumatice, pentru cei care au nevoie de recuperare pentru operații, dar și cei care se recuperează după fracturi, entorse, luxatii.

Curele cu ape minerale de la Geoagiu-Băi sunt benefice și pentru românii care au boli endocrine și metabolice, boli cardiovasculare, nevroză astenică sau boli profesionale.

Tratamente oferite în stațiunea Geoagiu-Băi

Cei care doresc să-și trateze problemele de sănătate în locațiile din Stațiunea Geoagiu-Băi pot opta pentru băi cu ape minerale în căzi, dar și în bazine, băi galvanice, cu beneficii pentru afecțiunile neurologice, probleme circulatorii sau reumatism.

Se pot face și împachetări cu nămol sau parafină, precum și duș terapeutic, cu ape minerale. Cei care se recuperează pot face și electroterapie, unde se folosesc curenti diadinamici, ultrasunet, unde scurte, curenti Tens, curenti interferentiali, cu beneficii pentru reducerea durerii, scăderea inflamației la nivelul mușchilor, relaxarea musculaturii și stimularea nervilor.

Sunt disponibile și terapii cu lumină roșie pentru stimularea circulației, dar și laseroterapie pentru vindecarea țesuturilor și calmarea durerii. Terapia cu aerosoli ajută la recuperarea plămânilor, în cazul celor care suferă de boli pulmonare.

La Băile Geoagiu se tratau și dacii

Geoagiu-Băi este una dintre cele mai vechi stațiuni balneoclimaterice din România, băile de la Germisara, existând încă de acum două milenii. Și în ziua de azi, stațiunea este recunoscută pentru izvoarele mezotermale, care ating temperaturi de circa 30 de grade.

Turiștii care vin să se trateze aici pot vizita centre culturale precum complexul dacic de la Sarmizegetusa, dar și muzee de artă și folclor. În zona stațiunii se mai pot vedea Cheile Madei, Cheile Ardeului, Cheile Băcâiei, Cheile Cibului şi Cheile Glodului, Peştera Cigmăului şi Peştera Geoagiu Băi sau cascada impresionantă ce curge în apropierea ruinelor Germisarei.

Curioșii pot vizita și alte obiective din zonele de vecinătate a stațiunii, precum Castelul Corvinilor, Cetatea Devei sau orașul Alba Iulia.

De asemenea, stațiunea Geoagiu-Băi poate fi punctul de plecare pentru a descoperi Munții Apuseni. Printre obiectivele turistice cele mai deosebite de vizitat se află Rezervația naturală Detunatele, dar și Peșterile Vadu Crișului și Meziad, Peștera Urșilor, dar și cheile de pe Valea Bogu, Valea Seacă și Galbenă.

Iubitorii de istorie pot să viziteze Casa Memorială a lui Avram Iancu, gorunul lui Horia și Mormântul lui Avram de la Țebea, Muzeul Aurului din Brad, dar și vestigiile așezărilor daco-romane precum Sarmisegetuza, Regis și Ulpia Traiana.

Cum să obții bilete mai ieftine de tratament la Geoagiu-Băi?

Potrivit listei CNPP, un bilet de tratament la o locație din Stațiunea Geoagiu-Băi, poate costa între 3.480 de lei și 3.688 de lei. Pensionarii și celelalte categorii de asigurați care optează pentru aceste tratamente pot plăti o contribuție de 50% din valoarea pensiei brute lunare pentru un bilet standard de tratament.

Aceștia trebuie să depună o cerere tip la sediul teritorial al Casei de Pensii. Cererea trebuie să fie însoțită de talonul de pensie, un bilet de trimitere de la medicul de familie pentru serviciile de recuperare-reabilitare acordate de către societăţile de turism balnear şi de recuperare, care au contract cu CNPP, precum și o declarație pe propria răspundere că nu beneficiază din alte sisteme neintegrate sistemului public de pensii.