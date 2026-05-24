1 Iunie: Cadouri care îi țin pe copii departe de ecrane. Ce câștigă teren în fața jucăriilor clasice

Atelierele creative, excursiile și activitățile sportive încep să înlocuiască jucăriile clasice pe lista cadourilor de 1 Iunie. Tot mai mulți părinți aleg experiențe care îi implică direct pe cei mici și îi încurajează să petreacă timp în afara casei.

Potrivit specialiștilor de la Academia Americană de Pediatrie, accentul nu ar trebui pus doar pe reducerea timpului petrecut în fața ecranelor, ci și pe echilibrul dintre activitățile digitale și cele offline. Telefoanele și tabletele nu trebuie să nu înlocuiască somnul, mișcarea sau timpul petrecut în familie, recomandă organizația.

Atelierele și excursiile, printre cele mai căutate cadouri

Printre cele mai populare variante de cadouri pentru 1 Iunie se numără atelierele creative, excursiile de o zi, activitățile sportive și spectacolele pentru copii. Părinții aleg tot mai des experiențe care îi implică direct pe cei mici și îi încurajează să petreacă timp în afara casei.

Atelierele de pictură, modelaj, gătit sau experimente sunt printre opțiunile preferate pentru copiii pasionați de activități creative. În același timp, excursiile scurte, picnicurile, echitația sau parcurile de aventură sunt văzute ca alternative la timpul petrecut pe telefon sau tabletă.

Site-urile specializate în cadouri-experiență promovează tot mai des activități interactive pentru copii și familii, de la karting și escape room-uri până la ateliere tematice sau experiențe educative cu animale.

Cadourile „smart”

În același timp, o parte dintre părinți se orientează către gadgeturi educative și jucării interactive, precum kiturile STEM, roboții programabili sau jocurile de construcție inteligente, considerate alternative mai utile decât timpul petrecut pe rețele sociale sau platforme video.

Zone fără ecrane

Organizațiile implicate în sănătatea și educația copiilor recomandă părinților să creeze perioade fără telefoane sau tablete, cum ar fi mesele în familie sau timpul petrecut în aer liber.

Activitățile offline, timpul petrecut afară și experiențele trăite în familie contribuie la dezvoltarea creativității, a relațiilor sociale și a echilibrului emoțional al clor mici, spun specialiștii.

Minivacanța prelungită din acest an, creată de suprapunerea Rusaliilor cu Ziua Copilului, oferă multor familii ocazia unor experiențe inedite de 1 Iunie, de la excursii scurte și activități în aer liber până la momente petrecute împreună, departe de ecrane.