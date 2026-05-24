Prima pagină » Life-Entertaiment » 1 Iunie: Cadouri care îi țin pe copii departe de ecrane. Ce câștigă teren în fața jucăriilor clasice

1 Iunie: Cadouri care îi țin pe copii departe de ecrane. Ce câștigă teren în fața jucăriilor clasice

Pe măsură ce cresc îngrijorările legate de timpul petrecut online, tot mai mulți părinți caută, de 1 Iunie, cadouri care să îi scoată pe copii din fața telefoanelor și tabletelor. Specialiștii spun că nu există o limită universală „sigură” pentru ecrane, însă recomandă activități care să readucă în rutina copiilor joaca în aer liber, creativitatea și interacțiunea directă.
1 Iunie: Cadouri care îi țin pe copii departe de ecrane. Ce câștigă teren în fața jucăriilor clasice
Maria Miron
24 mai 2026, 12:39, Știrile zilei
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Atelierele creative, excursiile și activitățile sportive încep să înlocuiască jucăriile clasice pe lista cadourilor de 1 Iunie. Tot mai mulți părinți aleg experiențe care îi implică direct pe cei mici și îi încurajează să petreacă timp în afara casei.

Potrivit specialiștilor de la Academia Americană de Pediatrie, accentul nu ar trebui pus doar pe reducerea timpului petrecut în fața ecranelor, ci și pe echilibrul dintre activitățile digitale și cele offline. Telefoanele și tabletele nu trebuie să nu înlocuiască somnul, mișcarea sau timpul petrecut în familie, recomandă organizația.

Atelierele și excursiile, printre cele mai căutate cadouri

Printre cele mai populare variante de cadouri pentru 1 Iunie se numără atelierele creative, excursiile de o zi, activitățile sportive și spectacolele pentru copii. Părinții aleg tot mai des experiențe care îi implică direct pe cei mici și îi încurajează să petreacă timp în afara casei.

Atelierele de pictură, modelaj, gătit sau experimente sunt printre opțiunile preferate pentru copiii pasionați de activități creative. În același timp, excursiile scurte, picnicurile, echitația sau parcurile de aventură sunt văzute ca alternative la timpul petrecut pe telefon sau tabletă.

Site-urile specializate în cadouri-experiență promovează tot mai des activități interactive pentru copii și familii, de la karting și escape room-uri până la ateliere tematice sau experiențe educative cu animale.

Cadourile „smart”

În același timp, o parte dintre părinți se orientează către gadgeturi educative și jucării interactive, precum kiturile STEM, roboții programabili sau jocurile de construcție inteligente, considerate alternative mai utile decât timpul petrecut pe rețele sociale sau platforme video.

Zone fără ecrane

Organizațiile implicate în sănătatea și educația copiilor recomandă părinților să creeze perioade fără telefoane sau tablete, cum ar fi mesele în familie sau timpul petrecut în aer liber.

Activitățile offline, timpul petrecut afară și experiențele trăite în familie contribuie la dezvoltarea creativității, a relațiilor sociale și a echilibrului emoțional al clor mici, spun specialiștii.

Minivacanța prelungită din acest an, creată de suprapunerea Rusaliilor cu Ziua Copilului, oferă multor familii ocazia unor experiențe inedite de 1 Iunie, de la excursii scurte și activități în aer liber până la momente petrecute împreună, departe de ecrane.

Recomandarea video

BREAKING: Cristian Mungiu a câștigat premiul Palme d’Or cu filmul Fjord / Regizorul român intră în istorie cu al doilea Palme d’Or
G4Media
Întrebată dacă are origini franțuzești, Jaqueline Cristian a dezvăluit personalitatea după care a fost numită
GSP.ro
Ce măsuri a luat, în secret, Poliția Română, după măcelul din Centrul Vechi, dintre motocicliști și fanii Max Korzh
Gandul
Antena 1 a difuzat imaginile groazei! Ce i-a făcut Tamaș colegei Bianca? A înjurat ca la ușa cortului, a început să rupă scaunele, le-a aruncat în foc și..
Cancan
FOTO. Ce imagini! Fiica lui Marius Șumudică a încins internetul cu o ținută provocatoare
Prosport
Cum împarte statul sărăcia prin noua lege a salarizării bugetare. Bogdan Hossu: „Unele venituri vor scădea” – ANALIZĂ
Libertatea
Scad pensiile cu 240 lei pentru acești pensionari din România, de la 1 ianuarie 2027. Anunțul făcut de Mugur Isărescu
CSID
Formula 4: Românul David Cristofor a câștigat locul 2 pe traseu, dar arbitrii l-au penalizat. Ce s-a întâmplat
Promotor
EXCLUSIV | ANAF pregătește „roboței” pentru relația cu contribuabilii la ghișee, cu interfețe ca la aeroport sau la McDonald’s / Proiect pilot în Capitală
Economedia