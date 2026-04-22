Kelemen Hunor este pesimist: să se gândească fiecare ce se întâmplă dacă intrăm într-o criza guvernamentală

Kelemen Hunor a analizat variantele disponibile în prezent.

„Se poate vorbi despre un guvern minoritar dacă va exista susținere în Parlament din partea unor parlamentari, în mod individual (…) A doua soluție este o moțiune de cenzură în cursul lunii mai, dacă trece, Guvernul își pierde mandatul”, a declarat Kelemen Hunor la finalul consultărilor.

Președintele UDMR a subliniat faptul că nu există alte soluții și o criză guvernamentală este iminentă.

„Altă soluție în acest moment nu se conturează, fiecare ar trebui să se gândească ce se întâmplă dacă intrăm într-o criza guvernamentală profundă”, a adăugat Kelemen Hunor.

Președintele Nicușor Dan organizează miercuri, la Palatul Cotroceni, consultări cu liderii partidelor din coaliția guvernamentală ca urmare a crizei politice. PSD cere înlocuirea lui Ilie Bolojan din funcția de premier și dacă nu se va ajunge la un consens, miniștrii social democrați vor demisiona.

În replică, Ilie Bolojan a anunțat că nu va demisiona.