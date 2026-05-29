Prima pagină » Politic » Kelemen Hunor: Este inacceptabil ca dronele să survoleze nestingherite teritoriul României

Kelemen Hunor: Este inacceptabil ca dronele să survoleze nestingherite teritoriul României

La mai bine de patru ani de la începutul războiului de la granițele noastre, sistemul de apărare aeriană încă nu funcționează corespunzător, spune președintele UDMR Kelemen Hunor după ce o dronă a căzut pe un bloc din Galați.
Kelemen Hunor: Este inacceptabil ca dronele să survoleze nestingherite teritoriul României
Sursa foto: Alexandru Nechez/Mediafax Foto
Cosmin Pirv
29 mai 2026, 12:03, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Liderul UDMR a condamnat războiul iresponsabil dus de Rusia, dar cere autorităților române să spună de ce nu au putut să oprească drona căzută pe un bloc din Galați la timp.

„La Galați, o dronă rusească a lovit un bloc de locuințe. Doi oameni au fost răniți, iar mai multe familii au fost evacuate din casele lor. Sunt solidar cu cei afectați și cu răniții și le doresc însănătoșire grabnică și multă putere. Niciun cetățean nu ar trebui să fie rănit pentru că o dronă pătrunde nestingherită în spațiul aerian al României. Statul are obligația să răspundă la o întrebare simplă: de ce nu a putut să o oprească la timp?”, spune Kelemen Hunor.

El adaugă că la mai bine de patru ani de la începutul războiului de la granițele României, sistemul de apărare aeriană încă nu funcționează corespunzător.

„Este inacceptabil ca dronele să survoleze nestingherite teritoriul României. Prima responsabilitate a unui stat este protejarea propriilor cetățeni, dar, din păcate, tocmai în acest domeniu România pare să fie cea mai vulnerabilă”, susține liderul UDMR.

Acesta cere autorităților să explice ce nu a funcționat și ce măsuri concrete vor lua pentru ca un asemenea incident grav să nu se mai repete.

Recomandarea video

Avea aproape 100 de kg și anxietate severă. Cum i-a salvat viața sportul
G4Media
Mega-concert al unui cunoscut muzician american, planificat în august la București
GSP.ro
SUA și Iranul se apropie de un acord real de pace. JD Vance: „Am făcut multe progrese”. Decizia finală îi aparține lui Trump
Gandul
Meteolorgii ANM, în alertă. România, amenințată de „secetă meteorologică”. Ce se întâmplă începând cu 1 iunie 2026
Cancan
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie. Imagini hot de pe plaja din Grecia
Prosport
Dosarul mitei electorale la AUR, deschis în 2023, e tot la Parchet. ONG-ul „medical” asociat cu partidul are sediul într-un fost restaurant, laolaltă cu firmele unui consilier local de la sectorul 3
Libertatea
Bucata de pui ignorată de mulți, dar preferată de bucătari. Este mai suculentă, mai gustoasă și mai ieftină decât pieptul de pui
CSID
Cum poți câștiga o autorulotă pentru prețul unei cafele?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia