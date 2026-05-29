Kelemen Hunor: Este inacceptabil ca dronele să survoleze nestingherite teritoriul României

Liderul UDMR a condamnat războiul iresponsabil dus de Rusia, dar cere autorităților române să spună de ce nu au putut să oprească drona căzută pe un bloc din Galați la timp.

„La Galați, o dronă rusească a lovit un bloc de locuințe. Doi oameni au fost răniți, iar mai multe familii au fost evacuate din casele lor. Sunt solidar cu cei afectați și cu răniții și le doresc însănătoșire grabnică și multă putere. Niciun cetățean nu ar trebui să fie rănit pentru că o dronă pătrunde nestingherită în spațiul aerian al României. Statul are obligația să răspundă la o întrebare simplă: de ce nu a putut să o oprească la timp?”, spune Kelemen Hunor.

El adaugă că la mai bine de patru ani de la începutul războiului de la granițele României, sistemul de apărare aeriană încă nu funcționează corespunzător.

„Este inacceptabil ca dronele să survoleze nestingherite teritoriul României. Prima responsabilitate a unui stat este protejarea propriilor cetățeni, dar, din păcate, tocmai în acest domeniu România pare să fie cea mai vulnerabilă”, susține liderul UDMR.

Acesta cere autorităților să explice ce nu a funcționat și ce măsuri concrete vor lua pentru ca un asemenea incident grav să nu se mai repete.