Péter Magyar condamnă atacul cu dronă asupra României: „Unitatea NATO și a Europei este mai importantă ca niciodată”

Premierul ungar Péter Magyar a condamnat incidentul în care o dronă rusească a lovit un bloc de locuințe din Galați și a afirmat că atacul arată cât de importantă este unitatea Europei și a NATO.

Peter Magyar a declarat că atacul cu dronă lansat de Rusia evidențiază faptul că solidaritatea în cadrul Europei și NATO este „mai importantă astăzi decât oricând".



Două persoane au fost rănite în orașul Galați după ce o dronă rusească a lovit o clădire rezidențială.

„Ungaria condamnă în termenii cei mai fermi toate atacurile care amenință populația civilă și care conduc la încălcarea teritoriului și spațiului aerian al unui stat suveran membru al UE și NATO”, a transmis Peter Magyar.

Mesaj de solidaritate pentru România

„Ungaria își exprimă solidaritatea cu România. Le dorim răniților o recuperare rapidă și susținem investigarea completă a acestui caz”, a mai afirmat Peter Magyar.

Declarația vine după ce o dronă rusească a intrat în spațiul aerian al României și a lovit un bloc de locuințe din Galați, incident soldat cu rănirea a două persoane și condamnat de autoritățile române, NATO și oficiali europeni.