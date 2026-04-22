PNL a ieșit de la consultările de la Cotroceni. Ilie Bolojan: Îmi asum în continuare mandatul de premier

Delegația PNL, condusă de Ilie Bolojan, a ieșit miercuri de la consultările convocate de Nicușor Dan la Palatul Cotroceni. Bolojan a menționat că dialogul avut cu președintele Nicușor Dan a fost unul bun și a reiterat că își asumă în continuare mandatul de premier.
Diana Nunuț
22 apr. 2026, 12:15, Politic

Ilie Bolojan a declarat miercuri, după discuțiile delegației PNL cu președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni, că își va asuma în continuare mandatul de premier.

PNL va susține în plan guvernamental și parlamentar activitatea Guvernului, astfel încât să administreze țara în condiții cât mai bune în această situație dificilă.

„Vom susține proiectele importante care trebuie adoptate în perioada imediat următoare în așa fel încât criza generată de PSD să aibă efecte cât mai mici asupra absorbției fondurilor europene”, a spus Bolojan, la finalul consultărilor.

Tot legat de fondurile europene, pentru a putea finaliza lucrările la autostrăzi, la spitale și la școli, este important ca în această perioadă să renegociem anumite termene, să aranjăm proiectele care nu pot fi finalizate într-o formă în care să nu pierdem granturi și aceasta este miza importantă a Ministerului Proiectelor Europene și a Guvernului în perioada următoare. Până la finalul lunii mai trebuie finalizate contractele pe programul SAFE”, a mai completat Bolojan.

Premierul a mai precizat că dialogul avut cu președintele Nicușor Dan miercuri a fost unul bun, asigurându-l pe acesta de responsabilitatea PNL pentru a genera stabilitate.

„Am prezentat aceste lucruri președintelui României. Am avut un dialog bun și l-am asigurat pe domnul președinte de responsabilitatea PNL și a mea personal pentru a genera stabilitate, pentru a asigura reformele, pentru a crea condiții de prosperitate pentru cetățeni în anii următori”, a conchis Bolojan.

Miercuri dimineața, la Palatul Cotroceni, președintele Nicușor Dan a convocat consultări cu liderii Coaliției. Întâlnirile sunt programate astfel: ora 09:00 – PSD, ora 10:30 – PNL, ora 15:00 – UDMR, ora 16:30 – Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale și ora 18:30 – USR.

