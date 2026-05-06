Nicu Ștefănuță avertizează: „Avem o coaliție Georgescu”

Guvernul Bolojan a căzut marți, 5 mai 2026, după ce moțiunea de cenzură a fost adoptată cu 281 de voturi, peste pragul necesar de 233.

Într-o postare publică, Ștefănuță afirmă că voturile care au dus la căderea Executivului vin din zona politică asociată lui Călin Georgescu: PSD, despre care spune că i-ar fi furnizat voturi în trecut, AUR, care îl susține direct, dar și formațiuni precum POT și PACE, pe care le descrie drept partide apărute în siajul fenomenului Georgescu.

Europarlamentarul consideră că „chestiunea Georgescu” nu a dispărut din politica românească, pentru că alegătorii acestuia se simt în continuare frustrați și păcăliți după anularea procesului electoral din 2024. În opinia sa, insistarea asupra ideii că acești votanți ar fi lipsiți de educație este „jignitoare” și nu ajută la înțelegerea tensiunilor politice actuale.

Ștefănuță avertizează că majoritatea de 281 de voturi ar putea încuraja Parlamentul să încerce suspendarea președintelui Nicușor Dan. El susține că, pentru partidele suveraniste, o strategie posibilă ar fi câștigarea puterii prezidențiale, urmată rapid de obținerea controlului guvernamental, fără a aștepta următorul ciclu electoral.

„Cu tot respectul, Nicușor Dan nu este Traian Băsescu și nu va rezista unei suspendări”, afirmă Ștefănuță, care compară profilul actualului președinte cu cel al unor lideri percepuți drept mai combativi în politica românească.