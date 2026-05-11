Kelemen Hunor, despre viitorul Guvern: E greu să găsești o formulă cu care poți să mergi până în 2028. Trebuie o formulă care să gestioneze PNRR, SAFE și bugetul

PNRR, SAFE și bugetul pe 2027

Președintele UDMR a subliniat că problemele politice ale țării trebuie luate etapizat, întrucât formarea unui nou guvern care să reziste până la următoarele alegeri parlamentare ar fi un demers dificil.

„E greu să găsești o formulă cu care poți să mergi până în 2028. Trebuie să găsești o formulă prin care gestionezi PNRR-ul, să gestionezi SAFE și pregătești bugetul și adopți bugetul pentru anul viitor, 2027. Dacă merge formula mai departe, cu atât mai bin”, spune Kelemen, luni, la Antena 3 CNN.

De ce nu este luat în considerare un guvern tehnocrat?

Kelemen Hunor a respins ferm varianta unui guvern tehnocrat, argumentând că un astfel de executiv nu ar putea implementa reformele dificile asumate.

„Nu, în niciun caz. Guvernul tehnocrat poate fi investit, deci nu este o problemă că se va vota în Parlament, dacă nu la prima, la a doua încercare, doar că un guvern tehnocrat va fi abandonat în prima curbă, fiindcă nu are o responsabilitate politică. Sunt câteva proiecte de legi extrem, extrem de dificile. Legea salarizării unitare. Nici în coaliție n-am reușit să găsim o soluție încă. Nu spun că nu se poate găsi, dar vă dați seama că un guvern tehnocrat n-are cum să găsească fără o susținere parlamentară solidă o soluție”, spune liderul UDMR.

Kelemen a amintit de precedentul guvernului condus de Mugur Isărescu în anul 2000.

„A fost domnul Isărescu premier, dar miniștrii au fost politici. Și era clar că merge un an de zile, pregătește alegerile, organizează alegerile prezidențiale și cele parlamentare. Și cele locale, că toate erau în 2000. Și așa a funcționat, dar a funcționat înainte de alegeri. Nu cu doi ani și jumătate înainte de alegeri. Cu nouă luni înainte de alegeri”, mai spune Kelemen.

Scenariul guvernului minoritar

Președintele formațiunii a comentat și posibilitatea unui guvern minoritar.

„Nu, această variantă nu există. Nu știu unde sunt vehiculate, dar vă spun că nu există această variantă. PSD UDMR nu există un raționament politic în acest moment pentru o astfel de formulă. Că în guvern în care încă suntem și noi prezenți a fost dat jos cu ajutorul celor de la AUR și PSD. Logic. N-ai cum să te întorci într-o formulă în care ai oameni care te-au dat jos cu două săptămâni înainte. Nu e un alt raționament decât acest raționament în această fază, în acest moment. De aceea spun că nu există, nu a propus nimeni o astfel de formulă”, spune liderul UDMR.