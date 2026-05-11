Kelemen Hunor: Putem să avem Guvern la început de iunie

Întrebat luni seara, la Antena 3, dacă interimatul lui Ilie Bolojan va depși 45 de zile, Kelemen Hunor a spus: „Noi ar trebui să avem Guvern la începutul lunii iunie, prima săptămână. Eu cred că se poate ajunge acolo dacă, după consultările formale, președintele va avea o concluzie și cu nume de premier, de prim-ministru desemnat atunci putem să avem un guvern undeva la sfârșit de mai, început de iunie”.

„Există astăzi șansa să avem Guvern la începutul lunii iunie”, a mai afirmat liderul UDMR.

El spune că nu este de dorit ca interimatul actualului Executiv să depășească 45 de zile.

„S-a mai întâmplat în 2009, înainte de alegerile prezidențiale, în septembrie, când a fost un vot de moțiune de cenzură împotriva guvernului Boc 1 și n-a reușit nimeni să formeze un guvern, nici domnul Croitoru, nici domnul Negoiță. Și am ajuns până în decembrie după alegerile prezidențiale. Deci a fost o perioadă lungă de timp, mai lungă decât perioada de 45 de zile, dar atunci aveam alegeri prezidențiale. Nu e de dorit așa ceva. (…) Eu cred că toată lumea, inclusiv Ilie Bolojan, dorește să există un guvern votat în Parlament, fiindcă sunt multe lucruri care nu pot fi onorate, făcute promisiuni care nu pot fi onorate de un guvern interimar.

Întrebat dacă un premier desemnat de PNL, altul decât Bolojan, ar putea aduce partidele la masă, Kelemen Hunor a spus: „PNL are o decizie foarte fermă din acest punct de vedere. Candidatul lor este Ilie Bolojan. Deci, așa cum am văzut eu această decizie și comunicarea Partidului Național Liberal, ei au această poziție fermă”.