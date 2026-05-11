Prima pagină » Politic » Kelemen Hunor: Putem să avem Guvern la început de iunie

Kelemen Hunor: Putem să avem Guvern la început de iunie

Președintele UDMR Kelemen Hunor crede că sunt șanse ca un Guvern să fie instalat până la începutul lunii iunie.
Președintele UDMR, întrebat dacă ar accepta să conducă viitorul guvern: „Avem o problemă. Pe mine mă cheamă Kelemen Hunor”
Președintele UDMR, întrebat dacă ar accepta să conducă viitorul guvern: „Avem o problemă. Pe mine mă cheamă Kelemen Hunor”
Kelemen Hunor, despre viitorul Guvern: E greu să găsești o formulă cu care poți să mergi până în 2028. Trebuie o formulă care să gestioneze PNRR, SAFE și bugetul
Kelemen Hunor, despre viitorul Guvern: E greu să găsești o formulă cu care poți să mergi până în 2028. Trebuie o formulă care să gestioneze PNRR, SAFE și bugetul
Kelemen Hunor spune că un eventual premier ar trebui să vină din zona politică. De ce nu vrea Hunor un premier tehnocrat?
Kelemen Hunor spune că un eventual premier ar trebui să vină din zona politică. De ce nu vrea Hunor un premier tehnocrat?
Va fi sau nu va fi Șantierul Naval Mangalia inclus într-un contract finanțat prin SAFE? Șansele pe care i le dă ministrul Economiei
Va fi sau nu va fi Șantierul Naval Mangalia inclus într-un contract finanțat prin SAFE? Șansele pe care i le dă ministrul Economiei
Ministrul interimar al Finanțelor, despre posibila retrogradare a ratingului României: Există și această posibilitate
Ministrul interimar al Finanțelor, despre posibila retrogradare a ratingului României: Există și această posibilitate
Cosmin Pirv
11 mai 2026, 20:42, Politic
Adaugă ca sursă preferată în Google Adaugă ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Întrebat luni seara, la Antena 3, dacă interimatul lui Ilie Bolojan va depși 45 de zile, Kelemen Hunor a spus: „Noi ar trebui să avem Guvern la începutul lunii iunie, prima săptămână. Eu cred că se poate ajunge acolo dacă, după consultările formale, președintele va avea o concluzie și cu nume de premier, de prim-ministru desemnat atunci putem să avem un guvern undeva la sfârșit de mai, început de iunie”.

„Există astăzi șansa să avem Guvern la începutul lunii iunie”, a mai afirmat liderul UDMR.

El spune că nu este de dorit ca interimatul actualului Executiv să depășească 45 de zile.

„S-a mai întâmplat în 2009, înainte de alegerile prezidențiale, în septembrie, când a fost un vot de moțiune de cenzură împotriva guvernului Boc 1 și n-a reușit nimeni să formeze un guvern, nici domnul Croitoru, nici domnul Negoiță. Și am ajuns până în decembrie după alegerile prezidențiale. Deci a fost o perioadă lungă de timp, mai lungă decât perioada de 45 de zile, dar atunci aveam alegeri prezidențiale. Nu e de dorit așa ceva. (…) Eu cred că toată lumea, inclusiv Ilie Bolojan, dorește să există un guvern votat în Parlament, fiindcă sunt multe lucruri care nu pot fi onorate, făcute promisiuni care nu pot fi onorate de un guvern interimar.

Întrebat dacă un premier desemnat de PNL, altul decât Bolojan, ar putea aduce partidele la masă, Kelemen Hunor a spus: „PNL are o decizie foarte fermă din acest punct de vedere. Candidatul lor este Ilie Bolojan. Deci, așa cum am văzut eu această decizie și comunicarea Partidului Național Liberal, ei au această poziție fermă”.

Recomandarea video

EXCLUSIV: Suspiciuni de promovare fără examen în funcții de conducere la Autoritatea de Audit, chiar înainte de plecarea șefilor sprijiniți de PSD
G4Media
Un băiat de șase ani a găsit o sabie vikingă în timpul unei excursii școlare. Descoperirea i-a șocat pe arheologi
Gandul
Elena Mateescu anunță urgia care lovește România. Vin ploi puternice, tunete și lapoviță la munte
Cancan
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Prosport
Mașinile electrice chinezești nu se vor mai califica pentru Programul Rabla 2026. Dacia Spring, MG și BYD nu vor mai putea fi cumpărate. Ce modele poți lua
Libertatea
Secretul longevității, chiar la tine în farfurie. Ce mănâncă oamenii care trăiesc peste 100 de ani
CSID
Greșeala pe care o fac mulți când aleg un autovehicul
Promotor