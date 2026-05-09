Liderul danez de dreapta a fost desemnat să formeze un nou guvern după ce actualul premier nu a reușit să formeze o coaliție

Anunțul a zguduit establishmentul politic, în timp ce Frederiksen a fost un element de bază al politicii daneze timp de decenii. Partidul ei de stânga, social-democrații, a câștigat majoritatea voturilor la alegerile parlamentare din martie, potrivit The Guardian.

Însă, în ciuda faptului că au câștigat cele mai multe voturi, a fost cea mai slabă performanță electorală a social-democraților din 1903 încoace și niciun partid nu a obținut majoritatea.

De atunci, Frederiksen a încercat să formeze un guvern de stânga cu sprijinul moderaților de centru-dreapta ai lui Lars Løkke Rasmussen.

Cu toate acestea, Frederiksen s-a străduit să obțină sprijinul partidelor din ce în ce mai fragmentate din Danemarca, iar vineri seară, Rasmussen, fostul ministru de externe al țării, s-a retras din negocieri și l-a susținut pe Poulsen.

Regele Frederik i-a cerut apoi lui Poulsen să încerce să construiască un nou guvern. Regele a emis o declarație prin care i-a cerut lui Poulsen „să conducă negocierile în vederea formării unui guvern”, fără participarea social-democraților și a moderaților.

Poulsen va trebui să formeze o coaliție de partide de dreapta pentru a forma un guvern – un proces fragil care ar putea dura săptămâni. Încercarea de a construi un guvern a fost deja cea mai lungă din istoria Danemarcei.