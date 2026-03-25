Mette Frederiksen va încerca să formeze o coaliție de guvernare, la solicitarea regelui Danemarcei

Regele Danemarcei le-a cerut miercuri prim-ministrului Mette Frederiksen și social-democraților să exploreze posibilitatea formării unei coaliții de guvernare alături de două partide de stânga, scrie Reuters.

Informația vine în contextul în care, mai devreme în cursul zilei, Frederiksen și-a prezentat demisia din funcția de premier al Danemarcei, în urma unor rezultate slabe la alegerile parlamentare.

Potrivit The Guardian, Palatul Regal danez a anunțat miercuri, într-o declarație, că Frederiksen a fost invitată să încerce să alcătuiască o nouă majoritate care să îi includă pe social-democrați și alte formațiuni.

Partidul lui Frederiksen a suferit cel mai slab rezultat electoral din 1903. Potrivit Reuters, analiștii motivează acest rezultat drept o revoltă a alegătorilor față de promisiunile economice încălcate de guvernul în exercițiu.

Paradoxul alegerilor

Întrucât nici blocul său de stânga, nici partidele de dreapta din opoziție nu au reușit să obțină majoritatea parlamentară, negocierile pentru formarea unei coaliții ar putea dura câteva săptămâni.

Frederiksen ar avea nevoie și de sprijinul partidului de centru Moderates sau al partidelor de dreapta pentru a forma o majoritate parlamentară.

Social-democrații rămân, în ciuda scorului slab obținut la alegeri, cel mai mare forță din Danemarca. În aceste condiții, Frederiksen este considerată de mulți ca având șanse bune să revină pentru un nou mandat de premier.

„Acesta este paradoxul alegerilor: marea învinsă, Mette Frederiksen, prim-ministrul, este totodată favorita pentru a deveni și următorul prim-ministru”, a declarat analistul politic Noa Redington, potrivit Reuters.

Pe de altă parte, Frederiksen a recunoscut, miercuri, faptul că peisajul electoral este unul fragmentat și că rezultatul exclude posibilitatea formării unui guvern tradițional de dreapta sau de stânga.

„Așadar, ceea ce rămâne este că trebuie să cooperăm. Acesta este mesajul”, a spus ea.

În cazul în care Frederiksen nu va reuși să formeze o nouă coaliție, regele va fi nevoit să invite o altă persoană pentru a analiza posibilitățile de formare a unui nou guvern.