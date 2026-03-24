Blocul de stânga al premierului Frederiksen nu reușește să câștige majoritatea la alegerile din Danemarca

Conform a două sondaje la ieșirea de la urne publicate la scurt timp după încheierea votului marți seara, partidul prim-ministrului danez Mette Frederiksen părea să fi câștigat cele mai multe voturi, dar a avut rezultate mai slabe decât se aștepta, cu aproximativ 19% până la 21% din voturi, potrivit The Guardian.

Dacă se va confirma, social-democrații și celelalte partide de stânga care formează „blocul roșu” ar fi mult departe de o majoritate în parlamentul cu 179 de locuri.

Însă nici partidele de dreapta ale așa-numitului „bloc albastru” nu au reușit, plasându-l în centrul atenției pe ministrul de externe, Lars Løkke Rasmussen, liderul moderaților de centru-dreapta nealiniați, ca probabil factor decisiv.

Rezultatele oficiale sunt așteptate miercuri dimineață. Danemarca se confruntă acum cu săptămâni de discuții pentru o coaliție, după care pare probabil să apară o altă coaliție de centru sau o coaliție de centru-dreapta.

Frederiksen a convocat alegeri anticipate

Perspectivele lui Frederiksen pentru un al treilea mandat de prim-ministru nu păreau prea bune după alegerile municipale dezastruoase din noiembrie, când partidul său a suferit o lovitură gravă la nivel național și a pierdut controlul asupra Copenhaga pentru prima dată în peste 100 de ani.

Mette Frederiksen în vârstă de 48 de ani a convocat alegeri anticipate luna trecută, sperând să beneficieze de o „creștere” a sondajelor în Groenlanda, ca răspuns la modul în care a gestionat amenințările lui Donald Trump din ianuarie de a invada teritoriul în mare parte autonom care face parte din regatul danez.

Discuțiile dintre SUA, Nuuk și Copenhaga sunt încă în desfășurare, dar tensiunile s-au diminuat. Cu toate acestea, criza pare să fi avut un efect de durată asupra alegătorilor danezi.