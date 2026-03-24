Prima pagină » Știri externe » Blocul de stânga al premierului Frederiksen nu reușește să câștige majoritatea la alegerile din Danemarca

Blocul de stânga al premierului Frederiksen nu reușește să câștige majoritatea la alegerile din Danemarca

Social-democrații conduși de Mette Frederiksen și celelalte partide de stânga din Danemarca par să nu fi reușit să obțină suficiente voturi pentru a obține un mandat clar de a forma un guvern într-un scrutin desfășurat pe fondul tensiunilor geopolitice cu SUA din cauza Groenlandei.
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
25 mart. 2026, 00:47, Știri externe

Conform a două sondaje la ieșirea de la urne publicate la scurt timp după încheierea votului marți seara, partidul prim-ministrului danez Mette Frederiksen părea să fi câștigat cele mai multe voturi, dar a avut rezultate mai slabe decât se aștepta, cu aproximativ 19% până la 21% din voturi, potrivit The Guardian.

Dacă se va confirma, social-democrații și celelalte partide de stânga care formează „blocul roșu” ar fi mult departe de o majoritate în parlamentul cu 179 de locuri.

Însă nici partidele de dreapta ale așa-numitului „bloc albastru” nu au reușit, plasându-l în centrul atenției pe ministrul de externe, Lars Løkke Rasmussen, liderul moderaților de centru-dreapta nealiniați, ca probabil factor decisiv.

Rezultatele oficiale sunt așteptate miercuri dimineață. Danemarca se confruntă acum cu săptămâni de discuții pentru o coaliție, după care pare probabil să apară o altă coaliție de centru sau o coaliție de centru-dreapta.

Frederiksen a convocat alegeri anticipate

Perspectivele lui Frederiksen pentru un al treilea mandat de prim-ministru nu păreau prea bune după alegerile municipale dezastruoase din noiembrie, când partidul său a suferit o lovitură gravă la nivel național și a pierdut controlul asupra Copenhaga pentru prima dată în peste 100 de ani.

Mette Frederiksen în vârstă de 48 de ani a convocat alegeri anticipate luna trecută, sperând să beneficieze de o „creștere” a sondajelor în Groenlanda, ca răspuns la modul în care a gestionat amenințările lui Donald Trump din ianuarie de a invada teritoriul în mare parte autonom care face parte din regatul danez.

Discuțiile dintre SUA, Nuuk și Copenhaga sunt încă în desfășurare, dar tensiunile s-au diminuat. Cu toate acestea, criza pare să fi avut un efect de durată asupra alegătorilor danezi.

