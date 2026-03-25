Danemarca: Premierul Mette Frederiksen demisionează după rezultatul slab la alegerile parlamentare

Prim-ministrul Danemarcei, Mette Frederiksen, urmează să își prezinte demisia după ce partidul său a obținut cel mai slab rezultat electoral din ultimul secol. Deși coaliția de stânga nu a câștigat majoritatea mandatelor, Frederiksen rămâne principala candidată pentru formarea noului guvern.
Radu Mocanu
25 mart. 2026, 12:27, Știri externe

Mette Frederiksen, șefa guvernului de la Copenhaga, și-a prezentat demisia Regelului Frederik al X-lea după ce Partidul Social Democrat, pe care îl conduce, a obținut cel mai slab rezultat electoral din 1903, notează Reuters

Formațiunea a obținut doar 38 de mandate în parlamentul de 179 de locuri, în scădere de la 50 de mandate la alegerile anterioare, rezultat cauzat de preocupărilor alegătorilor legate de migrație, creșterea costului vieții și sistemul de protecție socială.

În ciuda pierderilor suferite, social-democrații rămân cea mai mare formațiune politică, cu 21,9% din voturi, ceea ce îi oferă lui Frederiksen șanse semnificative de a forma viitorul executiv. 

Coaliția de stânga a câștigat 84 de mandate, în timp ce partidele de dreapta au obținut 77, ambele fiind sub pragul de 90 de locuri necesar pentru formarea guvernului. 

Astfel Partidul Moderaților, condus de ministrul de Externe Lars Lokke Rasmussen, care a câștigat 14 mandate obținute, va juca rolul de arbitru în formarea oricărei viitoare coaliții de guvernare. 

