Alegerile din Danemarca: Cine este Lars Løkke Rasmussen, posibilul „kingmaker” care spune că își spală dinții cu săpun

Danemarca votează pe 24 martie, iar sondajele indică o competiție extrem de strânsă între blocul de stânga și cel de dreapta. Social-democrații conduși de actualul prim-ministru Mette Frederiksen sunt așteptați să obțină cele mai multe voturi, însă fără o majoritate clară în parlamentul de 179 de locuri. În aceste condiții, Partidul Moderat al lui Lars Løkke Rasmussen, care ar putea obține aproximativ 12 mandate, ar putea avea un rol decisiv în stabilirea viitoarei majorități, transmite Politico.

Rasmussen ar putea fie să susțină formarea unui nou guvern centrist condus de Frederiksen, fie să ofere sprijin blocului de dreapta. Aici, candidatul preferat pentru funcția de premier este vicepremierul Troels Lund Poulsen, liderul partidului Venstre.

Un politician cu experiență și influență

Lars Løkke Rasmussen este una dintre cele mai cunoscute figuri ale politicii daneze din ultimele decenii. A fost prim-ministru al Danemarcei în două mandate neconsecutive, între 2009 și 2019. În prezent el ocupă funcția de ministru de externe. Cariera sa politică se întinde pe mai bine de 40 de ani. În tot acest timp, el a deținut mai multe portofolii ministeriale, inclusiv finanțe, sănătate și afaceri interne.

După ce a părăsit partidul Venstre în urma unei înfrângeri electorale, Rasmussen a fondat Partidul Moderat. Acesta este prezentat ca o alternativă la polarizarea tradițională dintre stânga și dreapta în politica daneză.

Centrul politic, cheia strategiei

În ultimii patru ani, Danemarca a fost condusă de o coaliție neobișnuită. Aceasta a inclus social-democrații lui Frederiksen, partidul Venstre și formațiunea Moderată a lui Rasmussen. Înaintea actualelor alegeri, premierul Frederiksen a sugerat că alegătorii ar trebui să o sprijine pentru a evita un guvern de dreapta, în cazul în care Rasmussen ar decide să susțină o altă majoritate.

Liderul moderat respinge însă ideea că ar înclina decisiv spre dreapta sau spre stânga. „Nu voi fi plasat într-o tabără. Stau ferm în centru, chiar și atunci când vânturile bat puternic”, a scris el recent pe Facebook. În același timp, Rasmussen a exclus posibilitatea de a sprijini o coaliție de stânga care ar depinde de Alianța Roșu-Verde. Formațiunea este considerată prea radicală pentru agenda sa politică.

Politicianul devenit fenomen pe rețelele sociale

Pe lângă experiența politică, Rasmussen este cunoscut și pentru stilul său neconvențional și pentru popularitatea sa pe rețelele sociale. Politicianul a devenit un mic fenomen online datorită atitudinii relaxate și autoironice, dar și unor detalii personale neobișnuite. De exemplu, el a afirmat că își spală uneori dinții cu săpun atunci când nu are pastă de dinți la îndemână.

În timpul unei dezbateri televizate între Frederiksen și liderul Venstre, Rasmussen a publicat pe Instagram o fotografie cu o capră, făcând aluzie la acronimul „GOAT” („greatest of all time”). Postarea a devenit rapid virală, iar utilizatorii au umplut secțiunea de comentarii cu emoji-uri reprezentând imaginea unei capre.

Ar putea reveni în funcția de prim-ministru?

Deși partidul său este relativ mic, Rasmussen nu exclude posibilitatea de a reveni în fruntea guvernului. El a remarcat recent că social-democrații au fost aproape întotdeauna la guvernare doar atunci când au deținut și funcția de premier. A sugerat că o astfel de regulă nescrisă ar putea fi pusă sub semnul întrebării.

Unii analiști politici danezi consideră că, într-un scenariu electoral foarte fragmentat, liderul moderat ar putea deveni el însuși candidatul de compromis pentru funcția de prim-ministru. Un precedent există în politica daneză: în 1968, Hilmar Baunsgaard a devenit prim-ministru deși conducea cel mai mic partid din coaliția de guvernare. Rasmussen spune că nu își imaginează neapărat un astfel de scenariu, dar nici nu îl exclude complet. „Să-l exclud total? Ar fi o poziție ciudat de slabă pentru cineva considerat GOAT”, a glumit el recent.