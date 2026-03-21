Europa s-a pregătit în secret de război cu SUA. Ce transportau soldații danezi în Groenlanda în ianuarie

Danemarca era pregătită să distrugă pistele de aterizare din Groenlanda pentru a împiedica o posibilă invazie americană, în ianuarie 2026.

Soldații danezi trimiși în insulă transportau explozibili și provizii medicale pentru răniți. Dezvăluirile aparțin postului public danez DR, care a consultat surse din guvernul danez și serviciile secrete din Danemarca, Franța și Germania. Informația este citată de Il Messaggero.

Totul s-a declanșat după ce Donald Trump a amenințat că va prelua Groenlanda „cu forța”. Copenhaga a fost atât de șocată încât a început să se pregătească pentru un conflict armat cu cel mai apropiat aliat al său.

Soldații danezi trimiși în Groenlanda transportau explozibili pentru a distruge pistele din capitala Nuuk și din Kangerlussuaq. Scopul era să împiedice aterizarea avioanelor americane în cazul unei invazii. Aceștia transportau și provizii de la băncile de sânge daneze pentru îngrijirea răniților.

Danemarca și Groenlanda: punctul de cotitură

Atacul american asupra Venezuelei din 3 ianuarie a fost „un punct de cotitură crucial”, potrivit DR. A doua zi, Trump a declarat că SUA aveau „absolută nevoie” de Groenlanda, reaprinzând temerile unei invazii.

Premierul danez Mette Frederiksen a avertizat că un atac american împotriva unui aliat NATO ar fi însemnat sfârșitul alianței și al „securității post-al Doilea Război Mondial”.

Soldați din cinci țări, trimiși în Groenlanda

Copenhaga a demarat discuții secrete cu liderii europeni imediat după alegerile americane din 2024. Un contingent format din soldați danezi, francezi, germani, norvegieni și suedezi a debarcat în Groenlanda.

Obiectivul era să aibă cât mai multe naționalități prezente pentru a descuraja o acțiune ostilă americană. Avioane de luptă daneze și o navă de război franceză au fost trimise în Atlanticul de Nord.

Un înalt oficial francez anonim a declarat pentru DR că „odată cu criza din Groenlanda, Europa a înțeles că trebuie să fie capabilă să își asigure propria securitate”.

„Nu ne-am mai aflat într-o situație similară din aprilie 1940″, a declarat o sursă din apărarea daneză.