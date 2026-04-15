ANOFM: 179 locuri de muncă vacante în Spaţiul Economic European

Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă (ANOFM) a anunțat, miercuri, că 179 de locuri de muncă sunt disponibile în Spațiul Economic European.
Daiana Rob
15 apr. 2026, 13:37, Economic

Potrivit ANOFM, angajatorii din Spațiul Economic European oferă, prin intermediul platformei EURES România 179 de locuri de muncă vacante.

Cele mai multe locuri de muncă sunt disponibile în Danemarca, unde există 79 de locuri de muncă vacante pentru posturi precum șef sector reproducție-fermă porcine; tehnician industrial (ucenic); mecanic utilaje grele (ucenic); fierar/confectioner metalic (ucenic); tehnician în automatizări (ucenic).

În Norvegia sunt disponibile pentru postul de lucrător în producție – prelucrarea somonului, în timp ce în Italia se caută 15 șoferi de autobuz. 

În Germania sunt disponibile 12 locuri de muncă pentru ocuparea posturilor de tractorist, dar și lucrător în producție procesare carne, unde se pot angaja atât femei cât și bărbați.

În Olanda există 11 de locuri de muncă vacante, iar olandezii caută inspectori veterinari, dar și mecanici de asamblare.

Estonia oferă 10 locuri de muncă pentru românii care doresc să muncească pe post de betoniști.

În Polonia se caută 5 locuri de muncă pentru ocuparea funcțiilor de șofer camion C+E, dar și tinichigiu acoperiș.

Irlanda caută 5 persoane disponibile care doresc să muncească pe postul de îngrijitor persoane.

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă Spaţiul Economic European pot consulta ofertele accesând www.anofm.ro/EURES.

Românii interesați să ocupe un loc de muncă în țară sau în străinătate se pot adresa agențiilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă de domiciliu sau reședință, a căror date de contact pot fi accesate pe site-ul www.anofm.ro.

