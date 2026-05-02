COMUNICAT: 108 persoane calificate în prima serie a programului ANOFM – BAT România, dedicat comunităților afectate de contrabandă

Demarat în Suceava la începutul anului 2025, programul a fost finalizat recent prin completarea cursurilor și în județul Dolj.

În cadrul acestui program, BAT sprijină organizarea de către ANOFM a unor cursuri de calificare profesională în zonele cel mai puternic afectate de contrabandă, cursuri care pot deveni pentru participanți prima șansă la o meserie stabilă și un trai mai bun. Acest demers își propune să deschidă uși acolo unde oportunitățile sunt limitate și să creeze punți către un viitor mai sigur, prin acces la calificări profesionale reale, relevante și recunoscute.

În februarie 2025, 52 de participanți din județul Suceava au absolvit cu succes prima serie pilot, dobândind calificări de instalator panouri fotovoltaice solare și motostivuitorist. Următoarele cursuri s-au derulat în județul Dolj, unde alte 56 de persoane au avut oportunitatea de a se califica în ocupațiile de infirmier și operator introducere, validare și prelucrare date, meserii căutate, care deschid perspective reale pe piața muncii.

„Acest program pilot arată cum formarea profesională, construită în parteneriat cu mediul privat, poate genera rezultate concrete pentru comunități și pentru piața muncii. Prin cursurile organizate în județele Suceava și Dolj, participanții au dobândit competențe relevante, aliniate cerințelor actuale ale angajatorilor, care le oferă șanse reale de integrare profesională. ANOFM susține și va continua să dezvolte astfel de inițiative care transformă calificarea profesională într-o oportunitate durabilă pentru oameni și comunități”, a declarat Adrian ZVÎNCĂ, președintele Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă.

Toți cei 108 absolvenți ai cursurilor de la Suceava și Dolj au primit certificate acreditate de Ministerul Muncii și Ministerul Educației, valabile în întreaga Uniune Europeană. Pentru ei, aceste diplome sunt dovada propriei determinări și începutul unui drum profesional legitim și stabil.

”Parteneriatul cu ANOFM ne confirmă convingerea profundă că putem și trebuie să fim parte din soluție. De peste 28 de ani în România, am susținut constant autoritățile în lupta împotriva economiei subterane și credem cu tărie că aceste programe de formare pot crea alternative profesionale reale în zonele vulnerabile. Când investim în oameni, investim în alternative mai bune pentru viitor și, implicit, pentru viitorul comunităților lor, de aceea, programul nostru continuă și suntem recunoscători partenerilor instituționali pentru deschidere și colaborare”, menționează Ileana Dumitru, Director Afaceri Externe, Aria Europa de Sud-Est, BAT

Suceava și Dolj, două dintre județele cel mai puternic afectate de traficul ilicit de țigarete, sunt primele în care acest program a prins contur. Impactul este vital: în aceste județe, în 2025 au fost confiscate aproximativ 70,5 milioane de țigarete de contrabandă, cu o valoare de peste 63 milioane de lei pe piața neagră. Contrabanda nu reprezintă doar o pierdere economică de peste 2,5 miliarde de lei* anual pentru bugetul de stat, este un fenomen care hrănește crima organizată, vulnerabilizează comunități întregi și amplifică riscurile traficului de droguri, de arme, de persoane și chiar riscurile terorismului.

În fața unor astfel de provocări, investiția în oameni devine cea mai puternică formă de rezistență.