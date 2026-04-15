Peste 32.000 de locuri de muncă, libere la nivel național. Domeniile cu cele mai multe posturi vacante

Potrivit ANOFM, cele mai multe locuri de muncă disponibile sunt pentru posturile de postul de conducător auto transport rutier, fiind disponibile 2.724 de posturi, dar și de curier, unde se caută un număr de 2.279 de angajați.

Căutați sunt și muncitorii pe șantier. Potrivit ANOFM, există 2.219 locuri disponibile pentru postul de muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet.

Firmele din toată țara mai caută 1.639 de lucrători comerciali, 1.487 de persoane care doresc să se angajeze pe postul de manipulant mărfuri, dar și 1.225 de agenți de securitate.

În restaurante se caută și ajutor de bucătar, fiind disponibile 1.005 posturi la nivel național, dar și lucrători în bucătărie, precum spălătorii de vase mari, posturi pentru care sunt disponibile 734 de anunțuri de angajare.

Se mai caută și muncitori necalificați în asamblarea și montarea pieselor, fiind disponibile un număr de 974 de posturi în toată țara, dar și muncitori necalificați în spargerea și tăierea materialelor de construcții, acolo unde există disponibile un număr de 868 de posturi.

Din toate cele peste 32.000 de locuri de muncă libere, 2.010 sunt destinate persoanelor cu studii superioare, pentru funcțiile de inginer în diverse domenii de activitate, consilier /expert/ inspector/ referent / economist în economie generală, manager în diverse domenii de activitate sau programator.

Un număr de 5.355 de anunțuri de adresează persoanelor cu studii liceale sau postliceale, pentru posturi precum agent de securitate, lucrător comercial sau agent de vânzări.

6.848 dintre locurile de muncă disponibile la nivel național se adresează cetățenilor cu studii profesionale, precum postul de sudor, zidar roșar-tencuritor, manipulant mărfuri sau conducător auto transport rutier.

Cele mai multe dintre locurile de muncă disponibile la nivel național sunt destinate cetățenilor fără studii, sau cu studii primare / gimnaziale. În această categorie se caută cetățeni care doresc să ocupe posturi precum muncitor necalificat la demolarea clădirilor, zidărie, plăci mozaic, etc.. , muncitor necalificat în asamblarea pieselor, lucrător în bucătărie (spălător de vase mari), dar și ajutor de bucătar sau muncitor necalificat la spargerea și tăierea materialelor de construcții.

ANOFM precizează că baza de date privind locurile de muncă disponibile este una dinamică și se actualizează în timp real cu oferte de la angajatori. Românii care doresc să vadă locurile disponibile la nivel național pot accesa site-ul www.anofm.ro în secțiunea Locuri de Muncă Vacante.