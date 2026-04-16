Rețea de contrabandă cu țigări, destructurată în Republica Moldova cu sprijinul Poliției de Frontieră Române

O grupare de contrabandă activă între Republica Moldova și România a fost anihilată în urma informațiilor transmise de polițiștii români de frontieră, care au dus la reținerea a patru suspecți și la confiscarea a mii de pachete de țigări.
Maria Miron
16 apr. 2026, 13:55, Social

Ancheta a pornit de la o captură de țigarete de contrabandă pe râul Prut, realizată de polițiștii români de frontieră. „Valorificarea operativă a datelor și informațiilor transmise de polițiștii de frontieră români, în urma confiscării unor țigarete de contrabandă pe râul Prut, a contribuit la documentarea unei grupări infracționale din Republica Moldova”, au transmis joi reprezentanții instituției.

Cazul are la bază captura realizată în august 2025, când au fost descoperite 4.750 de pachete de țigări de contrabandă. Schimbul constant de date între autoritățile române și cele moldovene a permis extinderea anchetei și identificarea rețelei.

Patru suspecți, reținuți în Republica Moldova

Autoritățile moldovene au identificat și reținut patru cetățeni, cu vârste între 24 și 40 de ani, implicați în transportul și distribuția țigaretelor de contrabandă, în special în raioanele Fălești și Ungheni.

În urma perchezițiilor efectuate la mai multe imobile și mijloace de transport, au fost ridicate peste 3.500 de pachete de țigări, precum și bunuri relevante pentru anchetă, între care telefoane mobile, dispozitive de monitorizare, un pistol și sume de bani în valută.

Peste 8.000 de pachete de țigări, în total

Datele centralizate arată dimensiunea rețelei: în total, au fost depistate și ridicate 8.250 de pachete de țigări în urma acțiunilor comune ale autorităților din România și Republica Moldova.

Cei patru suspecți sunt cercetați pentru contrabandă, iar pe numele lor au fost dispuse măsuri preventive, conform legislației în vigoare. Ancheta este în curs.

