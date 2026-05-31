Prima pagină » Social » Detaliul care îți poate salva grădina: Care este cel mai bun moment al zilei pentru udarea grădinilor în sezonul cald

Detaliul care îți poate salva grădina: Care este cel mai bun moment al zilei pentru udarea grădinilor în sezonul cald

Udarea grădinii pare un obicei simplu dacă vrei ca ea să se dezvolte frumos, însă este important să faci acest lucru la momentul potrivit din zi, mai ales atunci când afară este cald. O expertă dezvăluie care este cel mai bun moment al zilei pentru a uda grădina, pentru a o menține sănătoasă pe tot parcursul verii.
Detaliul care îți poate salva grădina: Care este cel mai bun moment al zilei pentru udarea grădinilor în sezonul cald
Diana Nunuț
31 mai 2026, 17:00, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Vara începe să-și facă simțită prezența, iar odată cu temperaturile mai mari în termometre, cei care au grădini trebuie să acorde o mai mare atenție „sesiunilor” de udare a acestora.

O expertă în grădinărit dezvăluie care este cel mai potrivit moment din zi în care putem uda grădina, astfel încât să se dezvolte frumos.

Deși ar exista tentația de a uda grădina în mijlocul zilei, pentru a o revigora, Elise Harlock, manager de brand la Prestige Flowers, subliniază că acest lucru ar putea, de fapt, să facă mai mult rău decât bine.

„Udarea în cea mai călduroasă parte a zilei este una dintre cele mai mari greșeli pe care le fac grădinarii. Nu numai că duce la risipa apei, dar poate, de asemenea, chiar să le provoace daune”, a spus experta în grădinărit, potrivit Express.

Aceasta explică faptul că udarea grădinii în mijlocul zilei poate duce la evaporarea rapidă a apei, lăsând plantele fără umiditatea de care au nevoie.

Când soarele devine arzător peste zi, o mare parte din apă se va evapora înainte de a ajunge la rădăcini.

Care e momentul potrivit din zi pentru udarea grădinii

Elise Harlock mai spune, potrivit sursei citate, că pentru ca plantele să beneficieze pe deplin de apă, este esențial ca udarea să se facă dimineața, înainte ca soarele să devină prea arzător.

„Cel mai bun moment pentru udare este dimineața devreme, ideal înainte de ora 10. Astfel, umezeala poate pătrunde în sol și ajunge la rădăcini înainte ca soarele să devină prea puternic. Cheia este udarea profundă și rară. În loc să stropiți rapid plantele în fiecare zi, udați solul temeinic de câteva ori pe săptămână. Acest lucru încurajează creșterea rădăcinilor mai adânci, făcând plantele mai rezistente la căldură și secetă”, a explicat ea.

Aceasta a punctat asupra faptului că este important ca udarea grădinii să vizeze în mod special rădăcinile, nu frunzele.

„Vizați întotdeauna rădăcinile, nu frunzele. Acest lucru asigură că apa ajunge acolo unde este nevoie și reduce riscul de îmbolnăvire”, a concluzionat ea.

Recomandarea video

EXCLUSIV | O apropiată a lui Adrian Năstase, propunerea PSD pentru șefia Institutului Cultural Român
G4Media
Madalena, mesaj emoționant pentru cel mai faultat jucător din PSG - Arsenal: „A trebuit s-o facem din nou”
GSP.ro
Ion Cristoiu: Ilie Bolojan s-a extras din isteria lui Nicușor Dan în chestiunea dronei de la Galați
Gandul
ULTIMELE clipe din viața Sandei Țăranu. Cine i-a fost alături până la final: 'Nu avea nicio durere'
Cancan
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport
Ce punem în coșul de cumpărături când toate s-au scumpit. Alimente ieftine, dar valoroase nutrițional: „Avem nevoie de trei macronutrienți”
Libertatea
Electrocasnicele care îți măresc factura fără să îți dai seama. Cinci aparate pe care ar trebui să le scoți din priză mai des
CSID
Care este prima mașină hibridă care a folosit baterii litiu-ion?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia