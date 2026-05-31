Detaliul care îți poate salva grădina: Care este cel mai bun moment al zilei pentru udarea grădinilor în sezonul cald

Vara începe să-și facă simțită prezența, iar odată cu temperaturile mai mari în termometre, cei care au grădini trebuie să acorde o mai mare atenție „sesiunilor” de udare a acestora.

O expertă în grădinărit dezvăluie care este cel mai potrivit moment din zi în care putem uda grădina, astfel încât să se dezvolte frumos.

Deși ar exista tentația de a uda grădina în mijlocul zilei, pentru a o revigora, Elise Harlock, manager de brand la Prestige Flowers, subliniază că acest lucru ar putea, de fapt, să facă mai mult rău decât bine.

„Udarea în cea mai călduroasă parte a zilei este una dintre cele mai mari greșeli pe care le fac grădinarii. Nu numai că duce la risipa apei, dar poate, de asemenea, chiar să le provoace daune”, a spus experta în grădinărit, potrivit Express.

Aceasta explică faptul că udarea grădinii în mijlocul zilei poate duce la evaporarea rapidă a apei, lăsând plantele fără umiditatea de care au nevoie.

Când soarele devine arzător peste zi, o mare parte din apă se va evapora înainte de a ajunge la rădăcini.

Care e momentul potrivit din zi pentru udarea grădinii

Elise Harlock mai spune, potrivit sursei citate, că pentru ca plantele să beneficieze pe deplin de apă, este esențial ca udarea să se facă dimineața, înainte ca soarele să devină prea arzător.

„Cel mai bun moment pentru udare este dimineața devreme, ideal înainte de ora 10. Astfel, umezeala poate pătrunde în sol și ajunge la rădăcini înainte ca soarele să devină prea puternic. Cheia este udarea profundă și rară. În loc să stropiți rapid plantele în fiecare zi, udați solul temeinic de câteva ori pe săptămână. Acest lucru încurajează creșterea rădăcinilor mai adânci, făcând plantele mai rezistente la căldură și secetă”, a explicat ea.

Aceasta a punctat asupra faptului că este important ca udarea grădinii să vizeze în mod special rădăcinile, nu frunzele.

„Vizați întotdeauna rădăcinile, nu frunzele. Acest lucru asigură că apa ajunge acolo unde este nevoie și reduce riscul de îmbolnăvire”, a concluzionat ea.