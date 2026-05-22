O grădină umbrită nu înseamnă o grădină fără flori. Designeri florali și peisagiști recomandă patru plante anuale care înfloresc chiar și fără lumină solară directă, potrivite atât pentru grădini, cât și pentru balcoane sau terase.
4 plante cu flori care cresc chiar și la umbră - soluția perfectă pentru grădinile fără soare
Andreea Tobias
22 mai 2026, 18:23, Știrile zilei
Multe persoane renunță la ideea unei grădini colorate din cauza lipsei de lumină solară. Există însă plante care nu doar supraviețuiesc la umbră, ci chiar înfloresc în aceste condiții. Designeri florali și peisagiști recomandă patru soiuri accesibile și ușor de îngrijit.

Impatiens – perfecte pentru jardiniere și balcoane

Impatiens sunt plantele preferate ale lui Kaylyn Hewitt, designer floral.

„Îmi place cum cresc în jardiniere, cum se întind și adaugă atât de multă culoare unei grădini”, spune ea.

Sunt ideale pentru spații mici, balcoane de oraș sau grădini cu umbră densă.

Balsamul – atrage polenizatori și crește an după an

Artistul floral și designerul peisagist Michael O’Brien recomandă balsamul pentru versatilitatea sa. „Se remarcă datorită capacității de a adăuga înălțime și diversitate, atrăgând colibri și albine”.

Plantat lângă grădina de legume, favorizează polenizarea. Are o proprietate valoroasă: se autoînsămânțează. Cu o îngrijire minimă, revine singur în fiecare an. O’Brien recomandă soiuri în roz intens, violet și alb.

Viola – comestibilă și rezistentă până toamna

Violele oferă flori bicolore în nuanțe de violet și galben, albastru și alb sau roșu și portocaliu. Rezistă în umbră parțială sau completă și înfloresc de la sfârșitul primăverii până toamna.

Un detaliu mai puțin știut: violele sunt comestibile. Pot decora prăjituri și salate. Necesită îndepărtarea regulată a florilor ofilite și fertilizare la fiecare patru până la șase săptămâni.

Begonia Rex – frunzișul care fură vedeta

Begoniile Rex sunt recomandate pentru varietatea spectaculoasă de culori și texturi ale frunzelor. „De la nuanțe de argintiu, verde, roz și burgund până la modele precum spirale și pete, aceste begonii oferă posibilități nelimitate”, spune O’Brien.

Produc și flori discrete în roz, alb sau roșu. Pot fi mutate în ghivece în interior pe timpul iernii. Se fertilizează ușor la fiecare patru până la șase săptămâni în sezonul de creștere.

