Minorul dispărut în Dunăre, găsit decedat după două zile de căutări

Minorul din județul Dolj căutat de autorități în ultimele două zile a fost găsit decedat în apele Dunării, după ce un cetățean a alertat autoritățile printr-un apel la 112.
Andrei Rachieru
31 mai 2026, 16:58, Social
Potrivit informațiilor transmise de autorități, apelul a fost primit în cursul zilei de astăzi, după ce o persoană a observat un corp în apă, în apropierea malului fluviului Dunărea.

La fața locului au intervenit echipaje de pompieri, polițiști și personal medical, care au efectuat verificări pentru identificarea persoanei.

În urma procedurilor desfășurate, autoritățile au stabilit că este vorba despre minorul din județul Dolj dat dispărut și căutat în ultimele două zile de echipe de intervenție, inclusiv de scafandri.

Cazul a fost preluat de instituțiile competente, care continuă cercetările pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs tragedia.

