Minorul dispărut în Dunăre, găsit decedat după două zile de căutări

Potrivit informațiilor transmise de autorități, apelul a fost primit în cursul zilei de astăzi, după ce o persoană a observat un corp în apă, în apropierea malului fluviului Dunărea.

La fața locului au intervenit echipaje de pompieri, polițiști și personal medical, care au efectuat verificări pentru identificarea persoanei.

În urma procedurilor desfășurate, autoritățile au stabilit că este vorba despre minorul din județul Dolj dat dispărut și căutat în ultimele două zile de echipe de intervenție, inclusiv de scafandri.

Cazul a fost preluat de instituțiile competente, care continuă cercetările pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs tragedia.