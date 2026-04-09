Premierul Groenlandei îi răspunde lui Trump, în contextul noilor tensiuni din NATO

Trump și-a exprimat miercuri nemulțumirea față de NATO, pe fondul tensiunilor provocate de războiul din Iran, spunând că alianța militară „nu a fost acolo când a fost nevoie” și reluând comentariile ironice la adresa Groenlandei, pe care a descris-o drept „o mare bucată de gheață, săracă și prost administrată”.

„Pentru noi, important este să menținem comunitatea internațională pe care am construit-o după Al Doilea Război Mondial, în care avem o alianță de apărare pe care o respectăm și în care dreptul internațional este respectat de toate părțile”, a declarat Nielsen pentru Reuters.

„Aceste lucruri sunt acum puse la încercare și cred că toți aliații ar trebui să rămână uniți pentru a le menține. Sper să se întâmple asta”, a adăugat el.

Nielsen a respins joi și caracterizarea făcută de Trump țării sale.

„Nu suntem o simplă bucată de gheață. Suntem o populație mândră de 57.000 de oameni, care muncesc zi de zi ca buni cetățeni ai lumii, respectând pe deplin toți aliații noștri”, a spus el.