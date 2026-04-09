Avertismentul industriei: Noul proiect de OUG privind angajarea cetățenilor străini riscă să blocheze companiile corecte, să crească artificial costurile și să frâneze economia

Cu un portofoliu de peste 100 de companii multinaționale și o experiență solidă de peste 20 de ani în România și pe piața globală în gestionarea unor proiecte complexe de imigrare, mobilitate internațională și conformare fiscală, compania consideră că România are nevoie de reglementare, însă nu de o reglementare construită exclusiv pe logică punitivă și pe o înțelegere parțială a realităților din piață, conform unui comunicat de presă transmis joi.

Poziția a fost făcută publică după ce, miercuri, a avut loc o dezbaterea publică și Cancelaria Prim-Ministrului a publicat și sinteza propunerilor și observațiilor din consultarea publică din perioada 30 martie – 8 aprilie 04.2026 pe marginea proiectului de Ordonanță de urgență a Guvernului privind accesul străinilor pe piața muncii din România, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Executivul a decis stabilirea, pentru anul 2026, a unui contingent de 90.000 de lucrători străini nou-admişi pe piaţa muncii din România, potrivit Ministerului Muncii, mai mic decât cel pentru 2025, de 100.000 de străini.

Argumentele companiilor

Nestlers, care deservește peste 100 de companii multinaționale și gestionează proiecte complexe de imigrare, mobilitate internațională, conformare fiscală și servicii suport pentru angajatori și angajați internaționali, solicită autorităților revizuirea urgentă a proiectului, în dialog real cu mediul de afaceri și cu profesioniștii care gestionează zilnic procese complexe de imigrare și mobilitate internațională, astfel încât viitorul cadru normativ să protejeze lucrătorii, să responsabilizeze piața și, în același timp, să permită economiei să funcționeze eficient, predictibil și sustenabil.

Potrivit Nestlers, una dintre marile probleme ale actualului proiect este faptul că autoritățile par să privească întreaga temă a forței de muncă străine aproape exclusiv prin prisma lucrătorilor necalificați, care au devenit foarte prezenți pe piața locală în ultimii ani.

„Este o realitate economică legitimă, iar România are nevoie de această categorie de personal. Însă piața muncii internaționale este mult mai complexă decât atât. Există numeroși angajați care, chiar dacă nu au în mod necesar studii universitare, activează în medii high-end, în sectoare sofisticate, în industrii unde standardele operaționale, disciplina profesională și experiența practică sunt esențiale. A trata aceste categorii exact în același mod, fără nicio diferențiere și fără nicio nuanțare economică, înseamnă o abordare rigidă, simplificatoare și, în final, profund dăunătoare pentru companiile care funcționează legal și au nevoie reală de acest tip de resursă umană”, se arată în comunicatul citat.

„Vedem în acest proiect o abordare care, din păcate, reduce întreaga realitate a muncii străine la o singură categorie — aceea a personalului necalificat. Da, România are nevoie de acești oameni și este bine că statul încearcă să aducă ordine într-o piață care a crescut accelerat în ultimii ani. Însă economia reală nu funcționează într-o singură cheie. Există și angajați fără studii universitare care lucrează în medii high-end, în operațiuni sofisticate, în sectoare unde competența practică este esențială. Dacă îi tratezi identic, fără diferențiere, nu reglementezi inteligent piața, ci o blochezi”, a declarat Elena Antoneac, Managing Partner Nestlers Group.

Nestlers avertizează că, în forma actuală, proiectul transferă către agențiile autorizate și către companiile conforme o presiune administrativă și financiară excesivă, transformând obligațiile de conformare într-un risc permanent de sancționare. În loc să încurajeze funcționarea corectă a pieței, actualul cadru propus riscă să penalizeze exact actorii care operează transparent, investesc în legalitate și încearcă să construiască procese sustenabile, arată reprezentanții industriei.

„Textul proiectului creează, în practică, o răspundere disproporționată pentru agențiile autorizate și pentru companiile care respectă legea. În momentul în care sancțiunile sunt severe, aplicabile rapid și fără o logică de gradualitate reală, costul conformării crește inevitabil. Iar acest cost nu rămâne la nivel teoretic. El se transferă direct în piață, în tarife, în costurile angajatorilor și, mai departe, în deciziile de investiție și dezvoltare”, a declarat Andreea Gheorghe, Managing Partner, Nestlers Group.

Reprezentanții companiei subliniază că agențiile autorizate vor fi obligate, în mod inevitabil, să aplice tarife mai mari, tocmai pentru a putea absorbi riscurile juridice, administrative și financiare generate de noul cadru. În consecință, spun aceștia, companiile care recrutează legal și care folosesc canale autorizate vor ajunge să plătească mai mult pentru a rămâne conforme. Efectul imediat va fi încetinirea proceselor de recrutare, creșterea costurilor operaționale și diminuarea competitivității.

Nestlers atrage atenția și asupra faptului că actualul proiect ignoră dinamica reală a pieței și nevoia de flexibilitate a companiilor. Potrivit acesrtora, în contextul economic actual, angajatorii trebuie să poată reacționa rapid la contracte noi, extinderi operaționale și schimbări de volum. Orice limitare rigidă, birocratică și desprinsă de realitatea comercială a companiilor riscă să devină o frână directă pentru creștere.

„Din practica noastră curentă, vedem companii care operează în industrii unde nevoia de personal apare rapid, în funcție de contracte, sezonalitate, deschideri de linii, relocări sau extinderi. O legislație care nu înțelege acest ritm al economiei reale riscă să transforme conformarea într-un obstacol operațional. România are nevoie de control și predictibilitate, dar are nevoie la fel de mult și de flexibilitate economică”, a precizat Ionuț Cirdei, Head of the Immigration Unit, Nestlers Group.

Nestlers mai subliniază că orice reglementare eficientă în acest domeniu trebuie să echilibreze protecția lucrătorului, siguranța juridică a angajatorului și interesul economic general. Atunci când legislația este construită predominant în jurul sancțiunii, fără infrastructură administrativă complet funcțională, fără diferențiere între tipurile de activitate și fără un mecanism realist de implementare, rezultatul nu este o piață mai sănătoasă, ci o piață mai rigidă, mai scumpă și mai puțin competitivă, se arată în comunicatul transmis.

„România are nevoie de reguli clare, dar și de inteligență economică în modul în care aceste reguli sunt construite. Nu putem pune pe umerii companiilor conforme și ai agențiilor autorizate întreaga presiune a unui sistem care nu face suficient diferența între tipurile de muncă, între nivelurile de calificare și între realitățile diferitelor industrii. În lipsa acestei diferențieri, riscăm să adoptăm o legislație care nu reglementează eficient, ci frânează dezvoltarea”, a conchis Elena Antoneac, Managing Partner Nestlers.