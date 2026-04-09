Reuters: Tesla dezvoltă un SUV electric mai mic și mai accesibil

Tesla a contactat în ultimele săptămâni mai mulți furnizori pentru a discuta detaliile planului privind acest SUV compact, care ar urma să fie un model complet nou, nu o variantă a actualelor Model 3 sau Model Y, conform Reuters, care citează patru surse familiarizate cu proiectul.

Trei dintre surse au spus că SUV-ul compact ar urma să fie produs în China, iar una a precizat că Tesla vizează extinderea producției și în Statele Unite, respectiv Europa.

Mașina ar urma să aibă 4,28 metri lungime, ceea ce este semnificativ mai puțin decât Model Y, cel mai vândut SUV al companiei, care are aproximativ 4,78 metri.

Inițiativa vine după ce directorul general Elon Musk a decis, în 2024, să renunțe la mult așteptatul proiect al unui EV low-cost și să orienteze compania spre robotaxiuri și roboți umanoizi.

Cele patru surse au spus că proiectul este încă într-o fază incipientă de dezvoltare, iar Reuters nu a putut stabili dacă Tesla a dat undă verde pentru producția de serie.

Tesla ar urmări un preț semnificativ sub cel al Model 3, care pornește de la 34.000 de dolari în China și aproximativ 37.000 de dolari în SUA. Reducerea costurilor ar urma să vină, printre altele, din utilizarea unei baterii mai mici, ceea ce va însemna și o autonomie mai redusă.

Reuters scrie noul model ar urma să fie produs la fabrica Tesla din Shanghai. Calendarul rămâne neclar, însă producția este puțin probabil să înceapă în acest an.