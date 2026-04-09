Carne de miel în condiții improprii și mizerie. Amenzi de peste de 3,8 milioane de lei date de ANPC

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a desfășurat, în perioada 6-9 aprilie 2026, controale la nivel național, vizând peste 1.000 de operatori economici din domenii precum comerțul cu produse alimentare și alimentația publică.

În urma verificărilor, comisarii au descoperit numeroase nereguli grave privind igiena și siguranța alimentelor, în special în cazul cărnii de miel și al produselor perisabile.

Printre problemele identificate se numără depozitarea necorespunzătoare a carcaselor de miel, cârlige de susținere cu depuneri de rugină, precum și spații de depozitare murdare, cu acumulări de sânge, reziduuri alimentare și impurități.

De asemenea, inspectorii au găsit produse din carne fără elemente de identificare, alimente păstrate la temperaturi necorespunzătoare, ouă cu impurități și produse cu ambalaje deteriorate. În unele unități au fost utilizate echipamente uzate, cu depuneri de mizerie și rugină, iar agregatele frigorifice prezentau deficiențe și acumulări de gheață.

În urma controalelor, ANPC a aplicat 788 de amenzi contravenționale, în valoare totală de aproximativ 3,8 milioane de lei, și 513 avertismente. Totodată, au fost retrase definitiv de la comercializare produse neconforme în valoare de peste 123.000 de lei și oprite temporar produse de peste 200.000 de lei.

De asemenea, 11 operatori economici au avut activitatea suspendată temporar până la remedierea deficiențelor constatate.