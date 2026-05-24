Prima pagină » Economic » România livrează peste 4.000 de ovine în Algeria cu transport aerian, o premieră din punct de vedere logistic

România livrează peste 4.000 de ovine în Algeria cu transport aerian, o premieră din punct de vedere logistic

România a realizat primul transport aerian cargo de ovine către Algeria, livrând peste 4.000 de animale în cadrul unei operațiuni descrise ca o premieră logistică în exportul zootehnic, a anunțat duminică Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA).
România livrează peste 4.000 de ovine în Algeria cu transport aerian, o premieră din punct de vedere logistic
sursă foto: ANSVSA
Petre Apostol
24 mai 2026, 12:05, Economic
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Potrivit ANSVSA, transportul a fost efectuat cu avioane cargo și a ajuns la destinație în aproximativ două ore și jumătate, în condiții de siguranță. Alte transporturi similare sunt programate în perioada următoare.

„Folosirea de zboruri cargo pentru a importa ovine din România plasează calitatea cărnii românești într-un segment super-premium”, a declarat președintele ANSVSA, dr. Alexandru Bociu.

Acesta a subliniat eficiența noii metode de transport și impactul asupra bunăstării animalelor, comparativ cu transportul maritim.

„Subliniez și apreciez progresul crucial în termeni de eficiență logistică și siguranță pentru animale. Ovinele ajung la destinație în doar două ore și jumătate, spre deosebire de un transport maritim care poate dura până la 8 zile. Cu alte cuvinte, avem o confirmare clară a încrederii pe care am câștigat-o într-o piață nouă pe care am deschis-o anul trecut. Calitatea și siguranța sanitar-veterinară definesc această colaborare”, a mai afirmat oficialul.

ANSVSA a precizat că Algeria a decis ca întreg necesarul de ovine pentru anul 2026, inclusiv pentru sărbătoarea Eid al-Adha, să fie asigurat exclusiv din România, în contextul extinderii colaborării comerciale dintre cele două state.

Instituția a mai transmis că, în ultimele 30 de zile, peste 600.000 de ovine au fost exportate către Algeria, toate transportate în condiții riguroase de siguranță, la bordul mai multor nave special autorizate.

Totodată, ANSVSA a explicat că exportul de animale vii este necesar din cauza capacității încă limitate de procesare internă, în raport cu cererea externă.

Recomandarea video

BREAKING: Cristian Mungiu a câștigat premiul Palme d’Or cu filmul Fjord / Regizorul român intră în istorie cu al doilea Palme d’Or
G4Media
Întrebată dacă are origini franțuzești, Jaqueline Cristian a dezvăluit personalitatea după care a fost numită
GSP.ro
Ce măsuri a luat, în secret, Poliția Română, după măcelul din Centrul Vechi, dintre motocicliști și fanii Max Korzh
Gandul
Antena 1 a difuzat imaginile groazei! Ce i-a făcut Tamaș colegei Bianca? A înjurat ca la ușa cortului, a început să rupă scaunele, le-a aruncat în foc și..
Cancan
FOTO. Ce imagini! Fiica lui Marius Șumudică a încins internetul cu o ținută provocatoare
Prosport
Cum împarte statul sărăcia prin noua lege a salarizării bugetare. Bogdan Hossu: „Unele venituri vor scădea” – ANALIZĂ
Libertatea
Scad pensiile cu 240 lei pentru acești pensionari din România, de la 1 ianuarie 2027. Anunțul făcut de Mugur Isărescu
CSID
Formula 4: Românul David Cristofor a câștigat locul 2 pe traseu, dar arbitrii l-au penalizat. Ce s-a întâmplat
Promotor
EXCLUSIV | ANAF pregătește „roboței” pentru relația cu contribuabilii la ghișee, cu interfețe ca la aeroport sau la McDonald’s / Proiect pilot în Capitală
Economedia