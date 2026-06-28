Cupa Mondială: Austria-Algeria, 3-3. Iranul a fost eliminat din competiție

Scorul era de 2-2 în ultimele minute, iar Algeria părea mulțumită să lase timpul să se scurgă, când căpitanul Riyad Mahrez a marcat al doilea său gol cu aproximativ un minut înainte de finalul prelungirilor.

Acest gol a adus Austria la un pas de eliminare, însă Sasa Kalajdzic a marcat cu capul golul egalizator câteva momente mai târziu.

Marko Arnautovic și Marcel Sabitzer au marcat și ei pentru Austria, care a terminat pe locul al doilea în Grupa J, în spatele Argentinei, calificându-se pentru prima dată din 1982.

Recompensa sa este o confruntare cu campioana Europei, Spania, joi, la Los Angeles.

Rafik Belghali a marcat și el pentru Algeria, care a devenit a noua dintre cele 10 echipe din Africa care s-au calificat. Algerienii au terminat pe locul al treilea în grupă și vor întâlni Elveția, joi seara, la Vancouver.

Iranul s-ar fi calificat ca una dintre cele opt cele mai bune echipe clasate pe locul al treilea dacă Austria sau Algeria ar fi câștigat.