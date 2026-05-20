Piața suplimentelor alimentare monitorizată de inspectorii ANSVSA

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) atrage atenția consumatorilor într-un comunicat de presă asupra importanței utilizării responsabile a suplimentelor alimentare și asupra riscurilor majore la care se expun în cazul achiziționării de produse care nu respectă normele legale în vigoare, și anunță intensificarea controalelor pe piața „tratamentelor-minune”.

Inspectorii precizează că suplimentele alimentare (vitamine, minerale, aminoacizi, enzime sau produse pe bază de plante și produse ale stupului) sunt surse concentrate de nutrienți ori alte substanțe cu efect nutritiv sau fiziologic. Acestea se comercializează exclusiv în formă preambalată (tablete, capsule, lichide, ceaiuri) și sub formă de doze.

De asemenea ANSVSA reamintește că suplimentele sunt încadrate în categoria produselor alimentare, intrând sub incidența legislației generale privind siguranța alimentelor.

Potrivit reprezentanților ANSVSA, importanța acestor controale este evidențiată de acțiunile recente din teren. În comunicate se amintește că în luna mai 2026, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), printr-o acțiune comună la care a participat și ANSVSA pentru verificarea siguranței alimentare, a destructurat o amplă rețea internațională de criminalitate organizată. Aceasta era specializată în producția, promovarea și vânzarea online a peste 400 de tipuri de suplimente alimentare contrafăcute, promovate în mod înșelător ca „tratamente-minune” pentru boli grave.

„Piața suplimentelor nu poate fi un spațiu al experimentelor comerciale. Când regulile de producție și avizare sunt încălcate, suplimentele alimentare nu mai sunt produse de suport, ci devin un pericol direct și iminent pentru sănătatea publică”, a declarat dr. Alexandru Nicolae Bociu, președintele ANSVSA.

Siguranța cetățenilor este garantată printr-un mecanism interinstituțional complex, unde acțiunile de control pe piață sunt delimitate din punct de vedere instituțional:

ANSVSA înregistrează, autorizează și controlează unitățile de producție, depozitare și comercializare (magazine, plafoane, standuri). Inspectorii sanitari-veterinari și pentru siguranța alimentelor asigură controlul efectiv al igienei, compoziției și trasabilității produselor ajunse la raft.

Principalele riscuri monitorizate de inspectorii ANSVSA în cadrul controalelor sunt:

Ingredientele neautorizate: Utilizarea unor substanțe interzise sau a unor ingrediente care pot genera efecte adverse severe.

Contaminarea biologică, chimică sau fizică: Cauzată de neaplicarea normelor de igienă, utilizarea de materii prime neconforme sau condiții improprii de transport și depozitare.

Etichetarea înșelătoare: Lipsa avertismentelor obligatorii sau inducerea în eroare a cumpărătorului privind compoziția, natura și efectele reale ale produsului.

Lipsa trasabilității: Absența documentelor care permit identificarea rapidă și retragerea de urgență de pe piață a loturilor cu probleme.

Măsuri ferme împotriva celor care pun în pericol sănătatea publică

Inspectorii ANSVSA precizează că punerea pe piață a suplimentelor este permisă numai în urma notificării și obținerii avizului legal.Este complet interzisă comercializarea produselor predozate, fără a fi ambalate.

Prin controale riguroase și colaborare interinstituțională, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor verifică modul de gestionare a riscurilor de către operatori și elimină produsele neconforme de pe piață, aplicând măsuri ferme împotriva celor care pun în pericol sănătatea publică.