Fostul șef ANPC a luat „țeapă” cu biletul la concertul Metallica

Fostul șef al ANPC povestește experiența sa. El credea că biletul pe și l-a cumpărat este valid și a plecat de acasă cu intenția de a asista la concert, alături de cei 60.000 de fani ai legendarei trupe de heavy metal.

„ Am stat la coadă, am mers la pas și când m-am apropiat de ultimul filtru, am aflat că biletul meu nu era ceea ce trebuie. Se întâmplă și la case mai mari. Biletele la concertul celor de la Metallica s-au dovedit a fi o țeapă”, a declarat fostul președinte al ANPC, Horia Constantinescu, într-un video publicat de Facebook.

Acesta a precizat că și-a cumpărat biletele de pe o pagină de internet cunoscută.

„Le cumpărasem de pe o pagină de internet aparent ultra-para, cunoscută Viagogo. Lângă mine mai erau și alții care și-au luat țeapă. Nu mă satisface deloc acest lucru, chiar îmi pare rău.

Îmi pare rău că nu-i văd pe cei de la Metallica și îmi pare rău că se întâmplă iată și la case mai mari. Din păcate îi voi vedea în materiale de pe video”, spus Constantinescu.

Țepele cu bilete sunt un fenomen răspândit, atunci când se desfășoară concerte de anvergură. Același bilet, de regulă, fals este vândut la mai multe persoane.

Constantinescu nu a fost singurul care a căzut pradă acestei metode de înșelăciune. Pe rețele sociale și alți români s-au plâns de aceeași situație.