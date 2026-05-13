Rusia a lansat un atac masiv în timp ce Zelenski este la București la Summit-ul B9

Rusia a lansat miercuri un atac aerian de amploare asupra Ucrainei, vizând infrastructura critică și zone civile, chiar în timpul participării președintelui Volodimir Zelenski la Summit-ul Formatului București 9, organizat la Palatul Cotroceni. Liderul ucrainean a afirmat, la București, că „în timpul întâlnirii noastre de acum, Rusia a atacat din nou masiv Ucraina, în diferite regiuni”.
Gabriel Negreanu
13 mai 2026, 16:04, Știri externe
Primele alerte aeriene au fost declanșate în jurul orei 11:00, ora locală, în mai multe regiuni ucrainene. Autoritățile din centrul, vestul și sudul țării au raportat explozii, victime și activitate intensă a apărării antiaeriene. Potrivit unor canale ucrainene de monitorizare, aproximativ 200 de drone de tip Shahed s-ar fi aflat în spațiul aerian al Ucrainei.

Atacul a inclus mai multe valuri de drone, unele lansate dinspre Belarus și direcționate peste zona Cernobîl către nord-vestul Ucrainei, iar altele venite dinspre Marea Neagră, spre regiunile Ivano-Frankivsk, Cernăuți și Ternopil. În jurul prânzului, Forțele Aeriene ucrainene au anunțat că opt grupuri de drone se aflau încă în zbor.

În regiunea Rivne, o dronă rusească a lovit o clădire rezidențială, provocând moartea a trei persoane și rănirea altor patru, potrivit guvernatorului Oleksandr Koval. Alte trei persoane au fost rănite în comunitatea Smila, din regiunea Cerkasî, iar în regiunea Hmelnițkîi cel puțin trei oameni au fost spitalizați în stare moderată după un atac cu drone.

La Odesa, o lovitură rusească a rănit cel puțin două persoane și a provocat un incendiu într-o curte, unde mai multe mașini au luat foc. Autoritățile locale au transmis că un fragment de dronă a căzut pe acoperișul unui bloc cu nouă etaje.

Alerta s-a extins și asupra capitalei Kiev, unde Forțele Aeriene au avertizat că dronele se apropie dinspre nord. La scurt timp, au fost auzite explozii atribuite apărării antiaeriene. Primarul Vitali Kliciko a anunțat că fragmente ale unei drone doborâte au căzut în districtul Obolon, fără să fie raportate victime.

Serviciile de informații militare ucrainene au descris atacul drept o lovitură aeriană „combinată și prelungită” asupra infrastructurii critice. Potrivit avertismentului citat de presa internațională, primul val de drone ar fi fost destinat suprasolicitării apărării antiaeriene ucrainene, urmând ca Rusia să folosească ulterior rachete de croazieră lansate din aer și de pe mare, precum și rachete balistice. Țintele ar putea include infrastructură energetică, întreprinderi din industria de apărare și clădiri guvernamentale.

Atac în timpul summit-ului de la București

Atacul are loc în ziua în care Bucureștiul găzduiește cel de-al 11-lea Summit B9, cu participarea statelor de pe Flancul Estic, a țărilor nordice, a NATO, SUA și Ucrainei. Pe agenda reuniunii se află creșterea cheltuielilor de apărare, securitatea Mării Negre și a Mării Baltice, consolidarea industriei europene de apărare și sprijinul pentru Ucraina.

Zelenski a cerut, la București, continuarea sprijinului internațional pentru Ucraina, afirmând că apărarea țării sale este principalul factor care oprește Rusia. Președintele României, Nicușor Dan, a transmis la rândul său că lupta Ucrainei este esențială pentru securitatea Europei și a NATO.

